Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή η Ιωάννα Τούνη

Η μήνυση που οδήγησε στη σύλληψη και η εξέλιξη της υπόθεσης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα μετά τη σύλληψή της.
  • Συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από καταδικασμένο για revenge porn.
  • Η μήνυση προήλθε από ανάρτηση της Τούνη που δημοσιοποίησε το όνομα και το πρόσωπο του άντρα που την ενόχλησε σε νυχτερινό μαγαζί.
  • Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εξέφρασε την οργή του για τη σύλληψη του θύματος αντί του δράστη.
  • Η Τούνη σχεδιάζει νομικές ενέργειες κατά της απόφασης και ζητάει δικαίωση.

Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η Ιωάννα Τούνη, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή της, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η γνωστή influencer, μόλις ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετέβη από μόνη της στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου και συνελήφθη.

Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Τι συνέβη;

Η μήνυση σε βάρος της κατατέθηκε από έναν εκ των καταδικασμένων για την υπόθεση του revenge porn, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Περιπετειες για την Ιωάννα Τούνη

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν η ίδια βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί και αντιλήφθηκε ότι στον ίδιο χώρο διασκέδαζε ένας από τους δύο άντρες που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση. Μη μπορώντας να διαχειριστεί την παρουσία του, ζήτησε από τους υπεύθυνους του καταστήματος να τον απομακρύνουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι, επέλεξε να αποχωρήσει, ωστόσο πριν φύγει κατέγραψε τον συγκεκριμένο άντρα σε βίντεο και δημοσιοποίησε τόσο το πρόσωπό του όσο και το όνομά του στα social media.

Ιωάννα Τούνη: «Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα το τι έχει συμβεί»

Η ενέργεια αυτή οδήγησε τον άντρα να κινηθεί νομικά εναντίον της, καταθέτοντας μήνυση, γεγονός που ενεργοποίησε τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η περιπέτεια της Ιωάννας Τούνη - Τι είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

«Έχει επικοινωνήσει μαζί μου και είναι η αστυνομία έξω από την πόρτα της και θέλει να την συλλάβει. Χθες το βράδυ είχε πάει σε μαγαζί με μπουζούκια και βρέθηκε στην ίδια περιοχή με τον έναν από τους δύο που έχει καταδικαστεί. Η κυρία Τούνη είπε ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με αυτόν τον άνθρωπο και αποχώρησε. Αργότερα έκανε ανάρτηση όπου ανέφερε το όνομά του και ο κύριος αυτός της έκανε μήνυση», αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται.

Ο δικηγόρος της πρόσθεσε με εμφανή οργή: «Κάνει την ανάρτηση και θίχτηκαν τα προσωπικά δεδομένα του καταδικαστέα και η αστυνομία τώρα έχει πάρει ένας στρατό για να την συλλάβει. Αισθάνομαι οργή αυτή την στιγμή. Όχι ότι ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Αντί αυτός ο άνθρωπος να δείξει μια έμπρακτη μετάνοια που θα την αξιολογούσαμε, επιτίθεται κιόλας. Η αστυνομία δεν είχε τι άλλο να κάνει και πήγε να συλλάβει το θύμα της επίθεσης».

«Θα τηρηθεί το αυτόφωρο αλλά θα πρέπει να συλληφθεί άμεσα ελεύθερη. Θα πάω στον εισαγγελέα του Αρείου πάγου και θα καταθέσω αίτηση για να μπορέσει να γίνει αύξηση της ποινής. Δεν είχα σκοπό να το κάνω αλλά από τη στιγμή που δείχνουν αυτή την συμπεριφορά… Εφόσον επιλέγουν αυτό τον ολισθηρό τρόπο και το θύμα τους θέλουν να το οδηγήσουν με χειροπέδες στο τμήμα, ελπίζω ο εισαγγελέας α βάλει τα πράγματα στη θέση τους ώστε να ξεκινήσει η ποινή από την αρχή στο δευτεροβάθμιο», πρόσθεσε κλείνοντας.

