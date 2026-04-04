Συνελήφθη η Ιωάννα Τούνη - Τι συνέβη;

Τα προβλήματα και οι μπελάδες για την Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, καθώς η αστυνομία βρέθηκε ξαφνικά έξω από το σπίτι της για να τη συλλάβει, έπειτα από μήνυση ενός εκ των δύο καταδικασμένων στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Έχει επικοινωνήσει μαζί μου και είναι η αστυνομία έξω από την πόρτα της και θέλει να την συλλάβει. Χθες το βράδυ είχε πάει σε μαγαζί με μπουζούκια και βρέθηκε στην ίδια περιοχή με τον έναν από τους δύο που έχει καταδικαστεί. Η κυρία Τούνη είπε ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει με αυτόν τον άνθρωπο και αποχώρησε. Αργότερα έκανε ανάρτηση όπου ανέφερε το όνομά του και ο κύριος αυτός της έκανε μήνυση», αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται.

Ο δικηγόρος της πρόσθεσε με εμφανή οργή: «Κάνει την ανάρτηση και θίχτηκαν τα προσωπικά δεδομένα του καταδικαστέα και η αστυνομία τώρα έχει πάρει ένας στρατό για να την συλλάβει. Αισθάνομαι οργή αυτή την στιγμή. Όχι ότι ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Αντί αυτός ο άνθρωπος να δείξει μια έμπρακτη μετάνοια που θα την αξιολογούσαμε, επιτίθεται κιόλας. Η αστυνομία δεν είχε τι άλλο να κάνει και πήγε να συλλάβει το θύμα της επίθεσης».

«Θα τηρηθεί το αυτόφωρο αλλά θα πρέπει να συλληφθεί άμεσα ελεύθερη. Θα πάω στον εισαγγελέα του Αρείου πάγου και θα καταθέσω αίτηση για να μπορέσει να γίνει αύξηση της ποινής. Δεν είχα σκοπό να το κάνω αλλά από τη στιγμή που δείχνουν αυτή την συμπεριφορά… Εφόσον επιλέγουν αυτό τον ολισθηρό τρόπο και το θύμα τους θέλουν να το οδηγήσουν με χειροπέδες στο τμήμα, ελπίζω ο εισαγγελέας α βάλει τα πράγματα στη θέση τους ώστε να ξεκινήσει η ποινή από την αρχή στο δευτεροβάθμιο», πρόσθεσε κλείνοντας.

Το περιστατικό που «άναψε» φωτιές

«Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε…και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video…ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με τρία χρόνια “φυλάκισης”. Φυσικά το μαγαζί δε μας χωρούσε και τους δυο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ! Οπότε, μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου», έγραψε η επιχειρηματία - influencer που βγήκε με τους φίλους της να γιορτάσει το τέλος του μαρτυρίου της, έπειτα από 9 χρόνια.

Στη συνέχεια, η influencer προχώρησε στη δημοσίευση βίντεο του συγκεκριμένου άνδρα, αποκαλύπτοντας και το όνομά του, γεγονός που προκάλεσε νέες αντιδράσεις. Για το θέμα τοποθετήθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ο ίδιος εξήγησε πως είχε συμβουλεύσει την πελάτισσά του να μην προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, τονίζοντας τα νομικά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν: «Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα ονοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Προσπαθώ να βρω μια διάταξη για να μπορέσει η κυρία Τούνη να πει τα ονόματά τους. Προς το παρόν δε μπορώ να το κάνω… Δεν πρέπει να είμαστε σαν αυτούς που παραβίασαν τον νόμο. Το δικαστήριο δε μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους. Είμαστε ακόμα σε πρωτόδικη απόφαση… Αυτό που θέλει η κυρία Τούνη είναι έστω και μια μέρα να στερηθούν την ελευθερία τους, να πει τα ονόματά τους. Δε θέλει ούτε ένα ευρώ…».