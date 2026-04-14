Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη του Πάσχα - Τα δρομολόγια ως την Τετάρτη

Από την Πέμπτη του Πάσχα τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά

14.04.26 , 12:57 True VW: Αντεπίθεση με προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα
14.04.26 , 12:55 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η εκκλησία του γάμου τους και το pre-wedding πάρτι
14.04.26 , 12:51 Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
14.04.26 , 12:35 Φτιάξτε κοχυλάκι με καραμελωμένα κρεμμύδια και απάκι
14.04.26 , 12:18 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
14.04.26 , 11:54 Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
14.04.26 , 11:32 Χατζίδου: Το αστείο περιστατικό με το αρνί και το παράπονο
14.04.26 , 11:25 Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες
14.04.26 , 11:20 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη του Πάσχα - Τα δρομολόγια ως την Τετάρτη
14.04.26 , 11:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα μείνουμε στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει»
14.04.26 , 10:57 Reuters: Πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας
14.04.26 , 10:46 Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: «Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά»
14.04.26 , 10:36 Μπισμπίκης: Φωτογραφίζει τη Δέσποινα ξαπλωμένη με μαγιό στην παραλία
14.04.26 , 10:34 Piano City Athens 2026, 9 - 18 Μαΐου σε όλη την Αθήνα
14.04.26 , 10:16 Γιώργος Παπαχαραλάμπους: Μας δείχνει πώς να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Διακοπές στις μαγευτικές Σεϋχέλλες για το Πάσχα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Αργοστόλι: Μυστήριο με τον θάνατο 19χρονης σε πλατεία τα ξημερώματα
Φαίη Σκορδά: Στο Κιλκίς με τον σύντροφό της για τις διακοπές του Πάσχα
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων κινούνται λεωφορεία, μετρό και τραμ στην Αθήνα και σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου 2026), καθώς και αύριο, Τετάρτη του Πάσχα (15 Απριλίου).

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο, τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν τροποποιηθεί ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή, με τις αλλαγές να παραμένουν σε ισχύ μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα, επηρεάζοντας τη συχνότητα και τη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία.

Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα ισχύει έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
  • ΚΤΕΛ Αττικής: Δρομολόγια με πρόγραμμα Κυριακής

Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

