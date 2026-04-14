Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη του Πάσχα - Τα δρομολόγια ως την Τετάρτη

Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων κινούνται λεωφορεία, μετρό και τραμ στην Αθήνα και σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου 2026), καθώς και αύριο, Τετάρτη του Πάσχα (15 Απριλίου).
Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο, τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν τροποποιηθεί ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή, με τις αλλαγές να παραμένουν σε ισχύ μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα, επηρεάζοντας τη συχνότητα και τη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία.
Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα ισχύει έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
- ΚΤΕΛ Αττικής: Δρομολόγια με πρόγραμμα Κυριακής
Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.