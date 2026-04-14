Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές

Επεμβάσεις με ουσία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

STAR.GR
Αυτοκινητο
Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συμπαγείς διαστάσεις, φρέσκες, ανάλαφρες γραμμές, εξαιρετική απόδοση, απλότητα και απόλυτη οδηγική απόλαυση: Η Vespa Primavera έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 ως μία φρέσκια πνοή και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Μεταφερόμαστε στο σήμερα, όπου οι νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S ενσαρκώνουν το πιο νεανικό, αστικό πνεύμα της Vespa. Σύγχρονες, σχεδιασμένες για να φέρνουν στην καθημερινή μετακίνηση την κομψότητα ενός αποκλειστικού σχεδιασμού, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και τις μοναδικές τεχνικές λύσεις, όπως το ατσάλινο αμάξωμα.Για το 2026, τα μοντέλα Primavera και Sprint S φέρουν σημαντικές νέες προσθήκες, τόσο λειτουργικές όσο και αισθητικές.

Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές

Για πρώτη φορά στις Vespa “small body” 125 και 150, το κλασικό πίσω ταμπούρο αντικαθίσταται από έναν ατσάλινο δίσκο 220 mm, ο οποίος λειτουργεί με δαγκάνα διπλού εμβόλου. Το νέο σύστημα, το οποίο συνδυάζεται με το μπροστινό δισκόφρενο και το ABS, κάνει το φρενάρισμα ακόμα πιο δυνατό και ασφαλέστερο.Όλες οι εκδόσεις Vespa Primavera και Vespa Sprint S πάνω από 50 cc διαθέτουν πλέον σύστημα keyless, που επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς την εισαγωγή κλειδιού. Το κλειδί επιτρέπει επίσης το άνοιγμα της σέλας και ενεργοποιεί το σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης της Vespa αναβοσβήνοντας τα φλας. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό σε πολυσύχναστους χώρους στάθμευσης. Επιπλέον υπάρχει νέος πίνακας οργάνων με κλασσικές γραμμές και νέα τεχνολογία Full LCD.

Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές

Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S διατίθενται σε εκδόσεις με κινητήρα εσωτερικής καύσης και σε εκδόσεις με ηλεκτροκινητήρα. Οι εκδόσεις βενζίνης τροφοδοτούνται από σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες, με τριβάλβιδο χρονισμό και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, στους κυβισμούς 50, 125 και 150 cc.

Νέες Vespa Primavera και Vespa Sprint S: Δείτε τις τιμές

Σύμφωνα με τη φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, τα μοντέλα της νέας σειράς Vespa “small body” διατίθενται επίσης με ηλεκτροκινητήρες, τόσο στην έκδοση Moped (με έγκριση τύπου μοτοποδηλάτου και ταχύτητα περιορισμένη στα 45 km/h) όσο και στην έκδοση Motorcycle, που διατίθεται στην έκδοση εξοπλισμού Vespa Primavera Tech. Όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα στην έκδοση Moped διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες, για μεγαλύτερη ευκολία στη φόρτιση.

Τιμές

Στη βασική έκδοση, η ενδεικτική τιμή λιανικής της Vespa Primavera ξεκινά από τα 3.800€ για το μοντέλο 50cc και αντίστοιχα από 4.000€ για τη Vespa Sprint S. Οι νέες Vespa Primavera ή Sprint 125 ή 150 cc προφέρονται με δώρο πακέτο αξεσουάρ και με το αποκλειστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης DreamRide, με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους: 30% προκαταβολή, 0% επιτόκιο και 30 άτοκες δόσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VESPA
 |
VESPA PRIMAVERA
 |
VESPA SPRINT S
 |
ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top