Ford GT Mk IV: «Έσπασε» τα χρονόμετρα»

Με χρόνο 6:15.59, το GT Mk IV είναι τώρα το τρίτο πιο γρήγορο αυτοκίνητο στο Nürburgring Nordschleife και η Ford ο ταχύτερος κατασκευαστής από την Αμερική στη συγκεκριμένη πίστα. Αποτελώντας ένα όχημα για χρήση αποκλειστικά σε πίστα που κατατάσσεται στην κατηγορία των πρωτοτύπων, το Ford GT Mk IV είναι συγχρόνως το ταχύτερο αυτοκίνητο στην «Πράσινη Κόλαση» που διατίθεται αυτήν τη στιγμή προς αγορά.

Όμως, οι διακρίσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς με την επίδοση αυτή το Ford GT Mk IV είναι και το ταχύτερο όχημα στο «Ring» που τροφοδοτείται αποκλειστικά από κινητήρα εσωτερικής καύσης.



Το συγκεκριμένο Ford GT Mk IV ένα από τα μόλις 67 αντίτυπα που έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν από την αμερικάνικη εταιρεία. Κάθε ένα από αυτά τα σπάνια «θηρία» παίρνει κίνηση από έναν ειδικά σχεδιασμένο κινητήρα EcoBoost, με διπλό τούρμπο και μέγιστη ισχύ που ξεπερνά τους 800 ίππους. Διαθέτει αγωνιστική ανάρτηση Adaptive Spool Valve (ASV) της Multimatic, μακρύτερο μεταξόνιο και ένα ειδικά κατασκευασμένο αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το αμάξωμά από ανθρακονήματα και η ουρά τύπου duck-tail αποτελούν έργα τέχνης και είναι σχεδιασμένα για μέγιστη κάθετη δύναμη και ταχύτητα.



Για να τιθασεύσει το Ford GT Mk IV στην «Πράσινη Κόλαση», η αμερικανική εταιρεία αναζήτησε έναν οδηγό με εξαιρετικό οδηγικό ταλέντο και βαθιά γνώση της γερμανικής πίστας. Και αυτός ήταν ο εργοστασιακός οδηγός της Ford Racing, Frédéric Vervisch, o οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές τη νίκη στον εξαντλητικό 24ωρο αγώνα του Nürburgring το 2019 και το 2022. Επίσης, έγραψε ιστορία ως ένας από τους πρώτους νικητές με τη νέα Mustang GT3 στον 24ώρο αγώνα Rolex Daytona το 2025.