Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 50χρονο περιπτερά στα Εξάρχεια

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο

Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 50χρονο περιπτερά στα Εξάρχεια
13.04.26 , 21:26 Επιστροφή εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών- Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας
13.04.26 , 20:52 «Μπλόκο» σε Τουρκοκύπρια τραγουδίστρια στο Ελ. Βενιζέλος
13.04.26 , 20:38 Σωτήρης Τζεβελέκος: Τι κάνει και πώς είναι σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός
13.04.26 , 20:36 Τραμπ: «Θα εξολοθρεύσουμε όποιο πλοίο πλησιάσει» - Ιράν: «Θα σας βυθίσουμε»
13.04.26 , 19:16 Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
13.04.26 , 19:11 Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ
13.04.26 , 18:25 Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας
13.04.26 , 17:40 Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες
13.04.26 , 17:33 Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης
13.04.26 , 17:22 Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
13.04.26 , 17:16 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
13.04.26 , 16:59 Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών
13.04.26 , 16:28 Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της
13.04.26 , 15:57 Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 50χρονος περιπτεράς μαχαιρώθηκε από άγνωστο δράστη στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.
  • Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους.
  • Ο δράστης επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα από το περίπτερο και τραυμάτισε τον υπάλληλο στο πόδι.
  • Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν πρώτες βοήθειες στον 50χρονο.
  • Ο περιπτεράς μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για εγχείρηση, ενώ η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας 50χρονος περιπτεράς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026), οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στο πόδι. 

Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εγχείρηση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

