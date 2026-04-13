Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 50χρονο περιπτερά στα Εξάρχεια

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ένας 50χρονος περιπτεράς στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04/2026), οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στο πόδι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εγχείρηση.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.