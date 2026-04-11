Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη σκηνή

11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες ORF/Lukas Krummholz
  • Η κατασκευή της σκηνής για την Eurovision 2026 ξεκίνησε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με προγραμματισμένες πρόβες από 24 Απριλίου.
  • Η σκηνή θα έχει έκταση 2.000 τ.μ. και θα ζυγίζει 210 τόνους, με 2.135 φωτιστικά και 8.500 LED.
  • Ο σχεδιαστής Florian Wieder, που έχει σχεδιάσει πολλές σκηνές της Eurovision, είναι υπεύθυνος για τη σκηνή του 2026.
  • Η σκηνή εμπνέεται από την Βιεννέζικη Απόσχιση και περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: το φύλλο, την καμπύλη γραμμή και το οικοδόμημα.
  • Ο σχεδιασμός στοχεύει σε μια νέα ελευθερία και δημιουργικότητα, διατηρώντας το DNA του Διαγωνισμού.

Σχεδόν έναν μήνα πριν την Eurovision 2026, ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle της Βιέννης. Αν και κάτι τέτοιο ακόμα δε διαφαίνεται, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή!

Με τις πρώτες πρόβες για τον μουσικό διαγωνισμό να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 24 Απριλίου, σε λίγα 24ώρα όλα πρέπει να είναι έτοιμα!

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του ORF (σ.σ. της Αυστριακής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) αναφέρεται:

«Η κατασκευή της σκηνής μεγάλης κλίμακας και του φωτισμού της προχωρά. Έως και 300 άτομα εργάζονται ταυτόχρονα στην κύρια αίθουσα (Hall D) των περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, στις πλαϊνές αίθουσες και σε άλλους χώρους. Τις τελευταίες ημέρες, οι εργασίες πραγματοποιούνται σε δεκάωρες ημερήσιες και νυχτερινές βάρδιες. Η σκηνή από μόνη της είναι περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ολόκληρη η κατασκευή εκτιμάται ότι θα ζυγίζει 210 τόνους όταν ολοκληρωθεί»

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Το μελλοντικό σχήμα και οι διαστάσεις της σκηνής διαφαίνονται ήδη από τις βάσεις φωτισμού που έχουν προετοιμαστεί στο δάπεδο. Αυτές κρέμονται από αμέτρητες αλυσίδες που εκτείνονται από την οροφή της αίθουσας. 2.135 φωτιστικά σώματα και 8.500 μεμονωμένα ελεγχόμενα LED θα εξασφαλίσουν τον τέλειο φωτισμό. Επιπλέον, υπάρχουν αμέτρητες οθόνες τηλεόρασης και τοίχοι LED που συνολικά καλύπτουν την έκταση δύο γηπέδων μπάσκετ.

Eurovision 2026: Ο Σχεδιαστής της Σκηνής

Η σκηνή της Eurovision 2026 έχει σχεδιαστεί από τον Florian Wieder. Πρόκειται για τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνογράφο που έχει σχεδιάσει τις σκηνές της Eurovision τα έτη 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 και 2025.

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Το Green Room θα συνδέεται με τη σκηνή μέσω ενός διαδρόμου, ο οποίος θα επιτρέψει στον νικητή να περπατήσει ανάμεσα στο κοινό.

Eurovision 2026: Η κεντρική ιδέα πίσω από τη σκηνή

Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από το πρωτοποριακό καλλιτεχνικό κίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα Η Απόσχιση της Βιέννης (Viennese Secession) και διαθέτει τρία βασικά στοιχεία: το φύλλο, την καμπύλη γραμμή και το οικοδόμημα.

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της EBU:

«Το δημιουργικό πνεύμα της Βιεννέζικης Απόσχισης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιαστικού κόνσεπτ. Όπως έκανε κάποτε εκείνο το καλλιτεχνικό κίνημα, η παραγωγή του ORF θέλει να σπάσει σκόπιμα τις συμβάσεις και να επιτρέψει νέες μορφές. Πρόκειται για το θάρρος για ανανέωση, το άνοιγμα στη ριζοσπαστική δημιουργικότητα και μια νέα ελευθερία σχεδιασμού».

Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle

Τρία σχεδιαστικά μοτίβα θα μεταφέρουν αυτή την ιδέα στους θεατές τον Μάιο του 2026:

Το Φύλλο (The Leaf): Σύμβολο προέλευσης και δυναμικής, αντιπροσωπεύει το νέο ξεκίνημα και τον κοινό σχεδιασμό. Πάνω του «γράφεται» η ποικιλόμορφη μουσική από όλη την Ευρώπη.

Η Καμπύλη Γραμμή (The Curved Line): Έκφραση απήχησης, εξέλιξης και μουσικής κίνησης. Ενσαρκώνει τη σύνδεση, το συναίσθημα και τη βιεννέζικη γοητεία.

Το Οικοδόμημα (The Construct): Μια χρυσή δομή που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα. Δημιουργεί τάξη, υποστηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και αποτελεί μια σκόπιμη αντίθεση στην οργανική καμπύλη γραμμή.

Μέσα από τη σύνδεση αυτών των στοιχείων, αναδύεται ένας σχεδιασμός που διατηρεί το DNA του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ενώ παράλληλα χαράζει νέα δημιουργικά μονοπάτια.

