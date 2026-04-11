Σχεδόν έναν μήνα πριν την Eurovision 2026, ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle της Βιέννης. Αν και κάτι τέτοιο ακόμα δε διαφαίνεται, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή!

Με τις πρώτες πρόβες για τον μουσικό διαγωνισμό να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 24 Απριλίου, σε λίγα 24ώρα όλα πρέπει να είναι έτοιμα!

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του ORF (σ.σ. της Αυστριακής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης) αναφέρεται:

«Η κατασκευή της σκηνής μεγάλης κλίμακας και του φωτισμού της προχωρά. Έως και 300 άτομα εργάζονται ταυτόχρονα στην κύρια αίθουσα (Hall D) των περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, στις πλαϊνές αίθουσες και σε άλλους χώρους. Τις τελευταίες ημέρες, οι εργασίες πραγματοποιούνται σε δεκάωρες ημερήσιες και νυχτερινές βάρδιες. Η σκηνή από μόνη της είναι περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ολόκληρη η κατασκευή εκτιμάται ότι θα ζυγίζει 210 τόνους όταν ολοκληρωθεί»

Το μελλοντικό σχήμα και οι διαστάσεις της σκηνής διαφαίνονται ήδη από τις βάσεις φωτισμού που έχουν προετοιμαστεί στο δάπεδο. Αυτές κρέμονται από αμέτρητες αλυσίδες που εκτείνονται από την οροφή της αίθουσας. 2.135 φωτιστικά σώματα και 8.500 μεμονωμένα ελεγχόμενα LED θα εξασφαλίσουν τον τέλειο φωτισμό. Επιπλέον, υπάρχουν αμέτρητες οθόνες τηλεόρασης και τοίχοι LED που συνολικά καλύπτουν την έκταση δύο γηπέδων μπάσκετ.

Eurovision 2026: Ο Σχεδιαστής της Σκηνής

Η σκηνή της Eurovision 2026 έχει σχεδιαστεί από τον Florian Wieder. Πρόκειται για τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνογράφο που έχει σχεδιάσει τις σκηνές της Eurovision τα έτη 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 και 2025.

Το Green Room θα συνδέεται με τη σκηνή μέσω ενός διαδρόμου, ο οποίος θα επιτρέψει στον νικητή να περπατήσει ανάμεσα στο κοινό.

Eurovision 2026: Η κεντρική ιδέα πίσω από τη σκηνή

Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από το πρωτοποριακό καλλιτεχνικό κίνημα στα τέλη του 19ου αιώνα Η Απόσχιση της Βιέννης (Viennese Secession) και διαθέτει τρία βασικά στοιχεία: το φύλλο, την καμπύλη γραμμή και το οικοδόμημα.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου της EBU:

«Το δημιουργικό πνεύμα της Βιεννέζικης Απόσχισης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιαστικού κόνσεπτ. Όπως έκανε κάποτε εκείνο το καλλιτεχνικό κίνημα, η παραγωγή του ORF θέλει να σπάσει σκόπιμα τις συμβάσεις και να επιτρέψει νέες μορφές. Πρόκειται για το θάρρος για ανανέωση, το άνοιγμα στη ριζοσπαστική δημιουργικότητα και μια νέα ελευθερία σχεδιασμού».

Τρία σχεδιαστικά μοτίβα θα μεταφέρουν αυτή την ιδέα στους θεατές τον Μάιο του 2026:

Το Φύλλο (The Leaf): Σύμβολο προέλευσης και δυναμικής, αντιπροσωπεύει το νέο ξεκίνημα και τον κοινό σχεδιασμό. Πάνω του «γράφεται» η ποικιλόμορφη μουσική από όλη την Ευρώπη.

Η Καμπύλη Γραμμή (The Curved Line): Έκφραση απήχησης, εξέλιξης και μουσικής κίνησης. Ενσαρκώνει τη σύνδεση, το συναίσθημα και τη βιεννέζικη γοητεία.

Το Οικοδόμημα (The Construct): Μια χρυσή δομή που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα. Δημιουργεί τάξη, υποστηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και αποτελεί μια σκόπιμη αντίθεση στην οργανική καμπύλη γραμμή.

Μέσα από τη σύνδεση αυτών των στοιχείων, αναδύεται ένας σχεδιασμός που διατηρεί το DNA του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ενώ παράλληλα χαράζει νέα δημιουργικά μονοπάτια.