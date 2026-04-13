Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας

Δίνει μάχη για να σταθεί ξανά στο φυσικό της περιβάλλον

Ελλαδα
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 13/4
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Ρόδο, τυφλή ελαφίνα εγκλωβίστηκε σε παγωμένο ποτάμι και χρειάστηκε διάσωση.
  • Τοπικοί κτηνίατροι κινητοποιήθηκαν και, μετά από δύσκολη προσπάθεια, την απεγκλώβισαν.
  • Η ελαφίνα είναι 50-60 κιλών και έχει χάσει πλήρως την όρασή της, γεγονός που εξηγεί τον εγκλωβισμό της.
  • Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκε για κτηνιατρική φροντίδα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.
  • Η κατάσταση της ελαφίνας παρακολουθείται στενά λόγω της μεγάλης ηλικίας της.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου μια τυφλή ελαφίνα εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε παγωμένο ποτάμι, σε δύσβατη περιοχή, εξαντλημένη και ανήμπορη να διαφύγει.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν άνθρωποι του τοπικού κτηνιατρείου, οι οποίοι, μετά από μεγάλη και απαιτητική προσπάθεια, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι το ζώο ήταν τραυματισμένο, ωστόσο στην πορεία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια ελαφίνα που έχει χάσει πλήρως την όρασή της, γεγονός που εξηγεί και τον εγκλωβισμό της.

Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας

Η διάσωση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ζώο, βάρους περίπου 50-60 κιλών, βρισκόταν σε σημείο που έμοιαζε με γκρεμό. Παρά τον αρχικό φόβο, η ελαφίνα σταδιακά ηρέμησε, σαν να αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν, διευκολύνοντας έτσι την επιχείρηση.

Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας

Αμέσως μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκε για κτηνιατρική φροντίδα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν βλέπει και από τα δύο μάτια. Οι ειδικοί της χορηγούν φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια, αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, καθώς πρόκειται για ζώο μεγάλης ηλικίας.

 

