Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας

Μια ιδιαίτερα συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου μια τυφλή ελαφίνα εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε παγωμένο ποτάμι, σε δύσβατη περιοχή, εξαντλημένη και ανήμπορη να διαφύγει.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν άνθρωποι του τοπικού κτηνιατρείου, οι οποίοι, μετά από μεγάλη και απαιτητική προσπάθεια, κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι το ζώο ήταν τραυματισμένο, ωστόσο στην πορεία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια ελαφίνα που έχει χάσει πλήρως την όρασή της, γεγονός που εξηγεί και τον εγκλωβισμό της.

Η διάσωση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ζώο, βάρους περίπου 50-60 κιλών, βρισκόταν σε σημείο που έμοιαζε με γκρεμό. Παρά τον αρχικό φόβο, η ελαφίνα σταδιακά ηρέμησε, σαν να αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν, διευκολύνοντας έτσι την επιχείρηση.

Αμέσως μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκε για κτηνιατρική φροντίδα, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν βλέπει και από τα δύο μάτια. Οι ειδικοί της χορηγούν φαρμακευτική αγωγή με κολλύρια, αντιβίωση και αντιφλεγμονώδη, ενώ παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, καθώς πρόκειται για ζώο μεγάλης ηλικίας.