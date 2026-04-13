Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της

Η Britney Spears μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωπος της 44χρονης ποπ σταρ επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι την περασμένη Κυριακή ότι η Spears αποφάσισε οικειοθελώς να ξεκινήσει θεραπεία.

Υπενθυμίζεται πως η τραγουδίστρια συνελήφθη στις 4 Μαρτίου στο Βεντούρα της Καλιφόρνια, με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα, ενώ εκπρόσωπός της χαρακτήρισε το περιστατικό «αδικαιολόγητο».

Σε σχετική δήλωση αναφέρεται: «Η Britney είναι αποφασισμένη να κάνει τα σωστά βήματα, να συμμορφωθεί με τον νόμο και να προχωρήσει σε αλλαγές που έχουν καθυστερήσει πολύ. Ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή για να λάβει τη στήριξη και τη βοήθεια που χρειάζεται. Οι γιοι της θα βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ οι δικοί της άνθρωποι εργάζονται για ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει την ευημερία της».

Britney Spears: Ανησυχίες για την υγείας της

Η σύλληψη αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την τραγουδίστρια, η συμπεριφορά της οποίας στα social media έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές, ιδιαίτερα μετά τη λήξη της επιτροπείας της το 2021. Τον Οκτώβριο του 2025, ο πρώην σύζυγος και πατέρας των δύο παιδιών της, Federline εξέφρασε έντονους φόβους στο βιβλίο του You Thought You Knew, δηλώνοντας πως «ήρθε η ώρα να σημάνει συναγερμός».

«Δεν μπορούμε πλέον να προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά. Ο χρόνος τελειώνει και πλησιάζουμε σε κρίσιμο σημείο», έγραψε. «Αν δεν αλλάξει κάτι, φοβάμαι ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, με τα παιδιά μας να επωμίζονται το βάρος».

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Spears απάντησε ότι η τραγουδίστρια έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ευημερία των παιδιών της, παρά τον «υπερβολικό θόρυβο» που προκαλείται γύρω από το όνομά της.

Σημειώνεται πως η Spears έχει βρεθεί στο παρελθόν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, με δύο περιστατικά το 2008 να οδηγούν τελικά στην απώλεια της επιμέλειας των παιδιών της υπέρ του Federline.

Στην αυτοβιογραφία της το 2023 με τίτλο The Woman in Me (Η γυναίκα μέσα μου), περιγράφει εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα δύσκολη, τονίζοντας ότι ένιωθε «απελπισμένη» να κρατήσει τα παιδιά της κοντά της.

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της υπό καθεστώς επιτροπείας, σημειώνοντας πως η ελευθερία της είχε περιοριστεί δραστικά. «Ήταν δύσκολο να εξηγήσω πόσο γρήγορα άλλαζε η ψυχολογία μου, καθώς ένιωθα ότι μου είχαν στερήσει την αυτονομία μου», έγραψε.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι συνεχίζει να χρειάζεται χρόνο και υποστήριξη για την ανάρρωσή της, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει για το τραύμα που, όπως υποστηρίζει, υπέστη κατά τη διάρκεια της επιτροπείας, κατηγορώντας μέλη της οικογένειάς της — κάτι που εκείνοι αρνούνται.

«Ήμουν φοβισμένη και διαλυμένη. Μοιράζομαι την ιστορία μου γιατί θέλω να θυμίσω ότι είμαι απλώς άνθρωπος», είχε δηλώσει. «Πώς μπορώ να επουλωθώ αν δεν μιλήσω γι’ αυτό;»