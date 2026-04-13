Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις

Αλλάζει πλήρως από το 2026 το επίδομα ανεργίας, με το νέο σύστημα να συνδέει άμεσα την επιδότηση με την ενεργή αναζήτηση εργασίας και να διαφοροποιεί τα ποσά ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο και τις αποδοχές. Οι αλλαγές προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες, με βασικότερη τη διακοπή του επιδόματος σε περίπτωση άρνησης τριών προτάσεων εργασίας.

Πώς αλλάζουν οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας;

Το νέο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση του ανέργου με την αγορά εργασίας. Οι δικαιούχοι που λαμβάνουν προτάσεις απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ θα υποχρεούνται να τις αποδέχονται, εφόσον αυτές είναι συμβατές με τα προσόντα τους και βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους.

Σε περίπτωση που ένας άνεργος απορρίψει τρεις διαδοχικές προτάσεις, το επίδομα θα διακόπτεται. Το μέτρο αυτό αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής, που στοχεύει στην ταχύτερη επανένταξη στην εργασία.

