Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Κατερίνη, όταν έξι μεγαλόσωμα σκυλιά εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα σε ταμιευτήρα άρδευσης, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές και εθελοντές.
Όπως μετέφερε η Ραλλώ Λεπίδου στο μεσημεριανό δελτίο του Star (13/4), τα άτυχα ζώα βρίσκονταν παγιδευμένα για ημέρες μέσα στο νερό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχαν εγκλωβιστεί ήδη από τις 10 Απριλίου. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε φιλοζωική ομάδα και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Για τη διάσωσή τους στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή του τμήματος περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και της Πυροσβεστικής. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς τα σκυλιά, εξαντλημένα και φοβισμένα μετά από την πολυήμερη παραμονή τους στον ταμιευτήρα, εμφανίζονταν επιθετικά και μη συνεργάσιμα.
Χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων, τα σκυλιά ανασύρθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον.