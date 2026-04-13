Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης

Τα έσωσαν υπάλληλοι του δήμου

13.04.26 , 19:16 Τα ζώδια που θα έχουν σύγχυση στην καθημερινότητα, μετά το Πάσχα
13.04.26 , 19:11 Ξεκίνησε ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ
13.04.26 , 18:25 Ρόδος: Συγκινητική διάσωση τυφλής ελαφίνας
13.04.26 , 17:40 Μελέτης Ηλίας: Η σύζυγος, η καταγωγή και οι απαγορευμένες ουσίες
13.04.26 , 17:33 Κατερίνη: Έξι σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης
13.04.26 , 17:22 Επίδομα ανεργίας 2026: Τι αλλάζει σε ποσά, διάρκεια και προϋποθέσεις
13.04.26 , 17:16 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι «Τότε & τώρα» φωτογραφίες με τους γιους της!
13.04.26 , 16:59 Θριάσιο: Έπεσε τμήμα οροφής σε θάλαμο ασθενών
13.04.26 , 16:28 Britney Spears: Μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης - Στο πλευρό της οι γιοι της
13.04.26 , 15:57 Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
13.04.26 , 15:26 Άννα Βίσση: Το νέο της τραγούδι έχει άρωμα... Αιγαίου - Δείτε το teaser!
13.04.26 , 15:24 Κορωπί: Συνελήφθη influencer μετά από καταδίωξη
13.04.26 , 15:05 Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή
13.04.26 , 14:42 Πανελλήνιες 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Πότε τελειώνουν τα μαθήματα
13.04.26 , 14:22 Τατιάνα Στεφανίδου: Ξεκίνησε τις βουτιές - Το βίντεο με μαγιό από την Πάρο
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ζέτα Μακρυπούλια: Ευτυχισμένη που αυτό το Πάσχα επέστρεψε στις ρίζες της!
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Ελλαδα
Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο του Star 13/4
  • Έξι μεγαλόσωμα σκυλιά εγκλωβίστηκαν σε ταμιευτήρα άρδευσης στην Κατερίνη.
  • Τα ζώα παρέμειναν παγιδευμένα για ημέρες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εγκλωβίστηκαν από τις 10 Απριλίου.
  • Η διάσωση οργανώθηκε από το τμήμα περισυλλογής του Δήμου και την Πυροσβεστική.
  • Οι συνθήκες διάσωσης ήταν δύσκολες λόγω της εξάντλησης και του φόβου των σκυλιών.
  • Τα σκυλιά ανασύρθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Κατερίνη, όταν έξι μεγαλόσωμα σκυλιά εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα σε ταμιευτήρα άρδευσης, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές και εθελοντές.

Όπως μετέφερε η Ραλλώ Λεπίδου στο μεσημεριανό δελτίο του Star (13/4), τα άτυχα ζώα βρίσκονταν παγιδευμένα για ημέρες μέσα στο νερό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχαν εγκλωβιστεί ήδη από τις 10 Απριλίου. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσίευσε φιλοζωική ομάδα και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Για τη διάσωσή τους στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή του τμήματος περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και της Πυροσβεστικής. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς τα σκυλιά, εξαντλημένα και φοβισμένα μετά από την πολυήμερη παραμονή τους στον ταμιευτήρα, εμφανίζονταν επιθετικά και μη συνεργάσιμα.

Χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων, τα σκυλιά ανασύρθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους, έχοντας επιστρέψει στο φυσικό τους περιβάλλον.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

