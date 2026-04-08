Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο

Ο καιρός από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι την Κυριακή του Πάσχα από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star 07/04/26

Τα προγνωστικά του καιρού για το Πάσχα φαίνονται να κατασταλάζουν στην πιο ευνοϊκή τους εκδοχή, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα. Ο καιρός θα είναι σύμμαχος των εκδρομέων στις μετακινήσεις ενώ, μάλιστα, ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα προβλέπεται και άνοδος της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Το Μεγάλο Σάββατο περιμέναμε τη μεγάλη επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει περιοριστεί με τα καινούργια προγνωστικά μας στοιχεία. Ωστόσο, περιμένουμε κάποιες βροχές το Μ.Σάββατο, που δε θα κρατήσουν πολύ. Η Κυριακή του Πάσχα θα είναι μια μέρα με βελτιωμένο καιρό, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, δε θα έχουμε την απόλυτη ηλιοφάνεια. Θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες. Η ένταση των ανέμων δε θα ξεπεράσει τα 6 μποφόρ και από εκεί και μετά, η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει προς πιο ανοιξιάτικες τιμές», μετέδωσε η μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη στην ΕΡΤ.

«Την Κυριακή του Πάσχα, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Θα είναι πιο περιορισμένα τα φαινόμενα και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας», είπε η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου, στο Μεσημεριανό δελτίο του Star της Μεγάλης Τρίτης.

Για την Κυριακή του Πάσχα, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πιο αισιόδοξα, καθώς αναμένεται βελτίωση του καιρού με περιορισμένα φαινόμενα και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δίνοντας ελπίδα για ένα πιο ευχάριστο εορταστικό σκηνικό.

Μαρουσάκης: «Πολύ καλός ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα»

«Ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με ήπιες καιρικές συνθήκες, έτσι ευνοούνται τα ταξίδια. Όσοι θέλουν να αποδράσουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν αναμένεται ο καιρός να προβληματίσει τα επόμενα 24ωρα.

Θα έχουμε μια σύντομη μεταβολή μέσα στο Μεγάλο Σάββατο, που θα δώσει λίγες τοπικές βροχές μεταξύ πρωινών και απογευματινών ωρών. Θα έχουμε έτσι ένα διάστημα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Θα σημειώσει μια μικρή πτώση και η θερμοκρασία […].

Και η Περιφορά του Επιταφίου θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, αλλά και η Ανάσταση το βράδυ του Μεγάλου. Δεν περιμένουμε αξιόλογα έτσι καιρικά φαινόμενα, ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Κυριακή του Πάσχα πολύ καλός ο καιρός και με άνοδο του υδραργύρου, όπως επίσης και τη Δευτέρα του Πάσχα», μετέδωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο ΟΡΕΝ.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση του καιρού από σήμερα Μεγάλη Τετάρτη μέχρι την Κυριακή του Πάσχα

Μεγάλη Τετάρτη 8/4/26

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Πέμπτη 9/4/26

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Παρασκευή 10/4/26

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Μεγάλο Σάββατο 11/4/26

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή του Πάσχα 12/4/26

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

