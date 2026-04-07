Ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς στη διάρκεια διακομιδής παιδιού από Βόλο - Αθήνα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα 12χρονο παιδί μαζί με τη μητέρα του από το νοσοκομείο του Βόλου στην Αθήνα, τυλίχθηκε στις φλόγες. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έδωσε μάχη για να απεγκλωβίσει μητέρα και γιο, ώστε να μην τραυματιστούν και να ολοκληρωθεί άμεσα η διακομιδή του παιδιού. Τα λόγια του διασώστη στο Star και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Τζιοτζίου συγκλονίζουν.

«Καθ’ οδόν το αυτοκίνητο σταμάτησε να λειτουργεί, με καπνούς. Ο συνάδελφος κατευθείαν στην άκρη, όσο μπορούσε, το τιμόνι, γιατί είχε κλειδώσει και αυτό. Με το που σταμάτησε το αυτοκίνητο, πρώτο μας μέλημα ήταν η μητέρα και το παιδί». Αυτά είναι τα λόγια του διασώστη του ΕΚΑΒ, το όχημα του οποίου τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Σούρπης, πάνω στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Μια μητέρα που συνόδευε με το ασθενοφόρο τον 12χρονο γιο της, που νοσεί από περικαρδίτιδα και έπρεπε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, έζησε την απόλυτη φρίκη όταν, για άγνωστο λόγο, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες...

Το 12χρονο αγόρι και η μητέρα του απομακρύνθηκαν άμεσα από το ασθενοφόρο που τυλίχθηκε στις φλόγες και ευχαρίστησαν τους διασώστες, που κινδύνευσαν για να τους βγάλουν από το φλεγόμενο όχημα.

«Η μητέρα μας ευχαρίστησε που σώσαμε την ίδια και το παιδί της με κίνδυνο τη ζωή μας»

«Μας είπε η μάνα: ''Σας ευχαριστώ πολύ, σώσατε εμένα και το παιδί μου''. Δόξα τω Θεώ που γυρίσαμε σπίτι μας, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, γιατί θα μπορούσε να φύγει κάποιο θραύσμα και να γίνει ακόμα χειρότερο».

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ το παιδί έφτασε λίγες ώρες αργότερα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Οι Αρχές ερευνούν τώρα τα αίτια που έκαναν το ασθενοφόρο να γίνει παρανάλωμα του πυρός.