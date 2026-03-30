Εργατικό δυστύχημα Άστρος: «Τους σκότωσε και τους δύο το ρεύμα ακαριαία»

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Άστρος Κυνουρίας, όταν δύο εργαζόμενοι σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών έχασαν τη ζωή τους, μετά από ηλεκτροπληξία. Το εργατικό δυστύχημα έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια του ιδιοκτήτη επιχείρησης στο χωριό Άγιος Ανδρέας.
Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι
Σοκαρισμένος παραμένει ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου-βουλκανιζατέρ στο χωριό Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας. Περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που μπροστά στα μάτια του βρήκαν τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 33 και 57 ετών.
«Ήρθαν να φορτώσουν τα λάστιχα και βρήκε στα καλώδια της Δ.Ε.Η. Έγινε "τόξο" και τους σκότωσε και τους δύο...», δήλωσε στο Star ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πρόσθεσε:
«Ήταν ακαριαίος ο θάνατος και για τους δύο... Το παιδί ήταν από εδώ, από χωριό της Τρίπολης».
Το Star εξασφάλισε πλάνα από το μοιραίο γερανοφόρο όχημα, το οποίο έμελλε να γίνει «παγίδα-θανάτου» για τους δύο άτυχους εργαζόμενους.
Oι σοροί μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Άστρους Κυνουρίας.
Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του StarΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.