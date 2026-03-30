Εργατικό δυστύχημα Άστρος: «Τους σκότωσε και τους δύο το ρεύμα ακαριαία»

Τι λέει στο Star o ιδιοκτήτης της επιχείρησης που έγινε η τραγωδία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 20:12 Εργατικό δυστύχημα Άστρος: «Τους σκότωσε και τους δύο το ρεύμα ακαριαία»
STAR.GR
Ελλαδα
Τι είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όπου σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα / Ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο εργαζόμενοι σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών στο Άστρος Κυνουρίας έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.
  • Το δυστύχημα συνέβη όταν οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με καλώδια της Δ.Ε.Η. κατά τη φόρτωση ελαστικών.
  • Οι ηλικίες των θυμάτων ήταν 33 και 57 ετών, και ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος.
  • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ήταν αυτόπτης μάρτυρας και περιέγραψε τη σκηνή ως σοκαριστική.
  • Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του Άστρους Κυνουρίας.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Άστρος Κυνουρίας, όταν δύο εργαζόμενοι σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών έχασαν τη ζωή τους, μετά από ηλεκτροπληξία. Το εργατικό δυστύχημα έγινε μπροστά στα έντρομα μάτια του ιδιοκτήτη επιχείρησης στο χωριό Άγιος Ανδρέας. 

Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι

Σοκαρισμένος παραμένει ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου-βουλκανιζατέρ στο χωριό Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας. Περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που μπροστά στα μάτια του βρήκαν τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι, ηλικίας 33 και 57 ετών.  

Ηλεκτροπληξία Άστρος

Νεκροί εργαζόμενοι από ηλεκτροπληξία στο Άστρος

«Ήρθαν να φορτώσουν τα λάστιχα και βρήκε στα καλώδια της Δ.Ε.Η. Έγινε "τόξο" και τους σκότωσε και τους δύο...», δήλωσε στο Star ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πρόσθεσε:  

 «Ήταν ακαριαίος ο θάνατος και για τους δύο... Το παιδί ήταν από εδώ, από χωριό της Τρίπολης». 

Εργατικό δυστύχημα στο Άστρος

Το Star εξασφάλισε πλάνα από το μοιραίο γερανοφόρο όχημα, το οποίο έμελλε να γίνει «παγίδα-θανάτου» για τους δύο άτυχους εργαζόμενους. 

Oι σοροί μεταφέρθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Άστρους Κυνουρίας. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΣΤΡΟΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top