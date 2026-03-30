Νέα καταδίκη για τον «εθνικό μας κοριό» Χρήστο Μαυρίκη

6 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή για απόπειρα δωροδοκίας αεροπαγίτη

Καταδίκη του Χρήστου Μαυρίκη για απόπειρα δωροδοκίας αρεοπαγίτη (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μαυρίκης καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή για απόπειρα δωροδοκίας Αρεοπαγίτη.
  • Η ποινή του περιλαμβάνει εγγύηση 20.000 ευρώ και επιβλήθηκε λόγω παράδοσης φακέλου με αίτημα παρέμβασης σε αστική υπόθεση.
  • Ο Μαυρίκης αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για μεσιτεία και όχι δωροδοκία.
  • Είχε προηγούμενα κατηγορηθεί για τηλεφωνικές υποκλοπές πολιτικών και δημοσιογράφων τη δεκαετία του '90.
  • Επέστρεψε στη φυλακή μετά από παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, ο άντρας που πρωταγωνίστησε στο μεγάλο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που συγκλόνισε την πολιτική ζωή της Ελλάδας τη δεκαετία του '90, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας Αρεοπαγίτη.

Συγκεκριμένα 6 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή και χωρίς ελαφρυντικά, με  εγγύηση 20. 000 ευρώ ήταν η ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο.  

Ο λόγος ήταν ότι ο Χρ. Μαυρίκης παρέδωσε φάκελο στον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο και του  ζητούσε - όπως κατέθεσε ο ίδιος ο κ. Λυμπερόπουλος - την παρέμβαση του σε εκκρεμή αστική υπόθεση με την υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα. 

«Υπάρχει τίμημα ενός εκατομμυρίου ευρώ» έγραφε στην επιστολή ο κατηγορούμενος ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Δεν ήταν δωροδοκία, αλλά μεσιτεία»  που θα λάμβανε ο ίδιος, όπως ισχυρίσθηκε. Όχι 1.000.000... εδώ δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψουμε Είναι τόσο αγνό το μυαλό μου που ούτε καν σκέφτηκα να δωροδοκήσω. Ήθελα μόνο να δικαστεί η υπόθεση μου στην ουσία» ανέφερε ο Χρ. Μαυρίκης στο δικαστήριο.  

Τι ισχυρίσθηκε ο Χρ. Μαυρίκης στο δικαστήριο 

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του για δωροδοκία, πρόταση την οποία υιοθέτησε το δικαστήριο. Έτσι ο κ.  Μαυρίκης επιστρέφει στη φυλακή, καθώς  είχε πρόσφατα παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο σπίτι του στα Σπάτα.
 

Η υπόθεση υποκλοπών και ο Χρ. Μαυρίκης 

Ο Χρ. Μαυρίκης είχε κατηγορηθεί ότι επί διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους από άλλα κόμματα, όπως τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και εσωκομματικούς αντιπάλους, όπως τον Μιλτιάδη Έβερτ, καθώς επίσης  δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, εκετελώντας διαταγές του επονομαζόμενου «στρατηγού» Νίκου Γρυλλάκη 

Ο Μαυρίκης ισχυρίσθηκε στα ΜΜΕ ότι ενεργώντας υπό τις διαταγές του «στρατηγού», έκανε τις παρακολουθήσεις. Από τις έρευνες στα τότε ΚΑΦΑΟ του δικτύου του ΟΤΕ, προέκυψε ότι είχαν υπάρξει τεχνικές παρεμβάσεις καθ’ υπόδειξή του. Οι καταγγελίες έγιναν πάντως αφού είχε ανατραπεί η κυβέρνηση της ΝΔ, το 1993.   
 

