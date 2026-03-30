Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα

Η Λυδία Ρουκά είναι Ελληνίδα φοιτήτρια που κάνει το μεταπτυχιακό της στη Νότια Κορέα. Περιγράφει πώς είναι να ζεις σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ./ βίντεο Happy Day

Την εμπειρία της από τη ζωή στη Νότια Κορέα και τη διαμονή της σ’ ένα «διαμέρισμα» μόλις 6,5 τ.μ. μοιράζεται στα social media η Ελληνίδα φοιτήτρια, Λυδία Ρουκά.

Η 28χρονη που μεγάλωσε στη Γερμανία αποφάσισε να κάνει το μεταπτυχιακό της στο “Leadership & Business” στη Σεούλ. «Είχα κάνει δύο εξάμηνα ήδη στην Κορέα, σε άλλο πανεπιστήμιο και απλά ήθελα να γυρίσω μετά από τον κορωνοϊό. Βασικά πρώτα μετακόμισα πάλι στην Κορέα, δούλευα εκεί για έναν χρόνο και μετά αποφάσισα ότι θέλω να κάνω και ένα μεταπτυχιακό», εξήγησε στο Happy Day.

@lydyagami Replying to @:) I usually try to keep it tidy all the time but I overslept this morning 🥲😙

Ο χώρος που μένει δεν είναι εστία, λέγεται «goshiwon» και είναι για όποιον θέλει να μείνει σε τόσο μικρό χώρο. Είναι πολύ συνηθισμένα στην Ασία, όπως είπε.

«Το κόστος του ενοικίου είναι 280 ευρώ τον μήνα. Για τη Σεούλ είναι λίγα κι επίσης για τη γειτονιά που μένω είναι πολύ λίγα. Στην Κορέα το θέμα δεν είναι τόσο το ενοίκιο, αλλά η προκαταβολή που πληρώνουμε, δηλαδή 10.000 ευρώ και πάνω. Τα παίρνεις πίσω μετά από 1 ή 2 χρόνια όταν φύγεις, αλλά και πάλι αν δεν τα έχεις, δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι», αποκάλυψε.

@lydyagami Every time my 6.5 square meter apartment goes viral, people ask me: "How can you live like that?" "Why would you choose this?" And the truth is… I didn't end up here by accident. South Korea's renting system is tough, especially for foreigners and students. That's part of the story. But the bigger part? I made a choice. I worked hard to move to Korea. And I knew one thing: I did not want to start my adult life drowning in student debt. Good grades don't pay bills. And nobody was going to magically fund this dream for me. So I chose differently. Living on a budget means making sacrifices. And you have to choose your priorities. I chose education over comfort. Freedom over square meters. Experiences over aesthetics. So yeah for that? Living in a tiny box apartment is worth it. 🫶🏻

Όσον αφορά στην καθημερινότητα και τη ζωή της σε πρακτικά ζητήματα σε έναν τόσο μικρό χώρο, τόνισε πως «αν δεν είναι καθαρός, εγώ δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα βασικά. Το ότι έχω δικό μου μπάνιο είναι wow. Έχω κοινή κουζίνα. Έχω κρεβάτι, ντουλάπα κι ένα γραφείο», ανέφερε η Λυδία Ρουκά.

Ακόμη, εξήγησε πως σε τέτοια διαμερίσματα δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. «Βασικά, αυτό το διαμέρισμα που είμαι εγώ είναι μόνο για γυναίκες και γενικά δεν επιτρέπεται να φέρεις κανέναν. Ακούγονται και τα πάντα. Εγώ γενικά πάντα κοιμάμαι με τα ακουστικά μου», αποκάλυψε.

Οι γονείς της ζουν στη Γερμανία. Ο μπαμπάς της από την αρχή της είπε “Τι πας και κάνεις στην Κορέα; Γύρνα πίσω Γερμανία”. Η μαμά της από την άλλη, που τη βοήθησε να μετακομίσει, έκλαιγε όταν είδα το διαμερισματάκι.

«Τελειώνω το μεταπτυχιακό μου, αν πάνε όλα καλά, το καλοκαίρι και μετά θα δείξει», κατέληξε η Λυδία Ρουκά.

