Βίντεο: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να διώξει ελληνικό αλιευτικό

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι - Τι λέει καπετάνιος στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα τουρκική πρόκληση στο Φαρμακονήσι με τουρκική ακταιωρό να διώχνει Έλληνες ψαράδες από ελληνικά νερά.
  • Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τουρκικές μηχανότρατες να ψαρεύουν παράνομα κοντά στο νησί.
  • Έλληνας καπετάνιος καταγγέλλει ότι τουρκικό πλοίο πέρασε επικίνδυνα κοντά του και του έκανε απόνερα.
  • Τούρκος λιμενικός μέσω ασυρμάτου απείλησε Έλληνα καπετάνιο να φύγει από τα 'τουρκικά' ύδατα.
  • Πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας καταδικάζει τη χρήση του διεθνούς καναλιού για ψευδείς αξιώσεις.

Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στo Φαρμακονήσι την Κυριακή. Βίντεο-ντοκουμέντα που εξασφάλισε το STAR δείχνουν αρμάδα από μηχανότρατες να ψαρεύουν παράνομα δίπλα στις ακτές αυτού του ακριτικού νησιού και μια τουρκική ακταιωρός, όχι μόνο να συνοδεύει, αλλά και να φτάνει στο σημείο να διώχνει τους ψαράδες μας από τα ελληνικά νερά.  

Νέα πρόκληση: Toυρκικά αλιευτικά ανάμεσα σε Φαρμακονήσι - Αγαθονήσι

«Κοιτάξτε εδώ χάλι, πόσες ανεμότρατες δίπλα στη Φαρμάκω (Φαρμακονήσι), δίπλα στο μισό μίλι και ήρθε το πλωτό της Τουρκίας να διώξει εμένα», δήλωσε στο STAR και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο Έλληνας καπετάνιος.  

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR έχει καταγράψει καρέ-καρέ, όχι μόνο τουρκικές μηχανότρατες να ψαρεύουν παράνομα δίπλα στο Φαρμακονήσι, αλλά και μια ακταιωρός της τουρκικής ακτοφυλακής να επιχειρεί να διώξει τον καπετάνιο του ελληνικού αλιευτικού, που ψάρευε νόμιμα στην περιοχή. 

«Χθες εγώ ήμουν στα 1.500 m νόμιμα από το Φαρμακονήσι και ήρθε το τουρκικό πλωτό πέρασε στα 2 m από δίπλα μου για να μου κάνει απόνερα. Παραλίγο να με χτυπήσει πλάγια και μου χτυπούσε συναγερμούς και σειρήνες», υποστήριξε καπετάνιος αλιευτικού από τη Λέρο, Γιώργος Κατανταντής.   

Μέσω ασυρμάτου Τούρκος λιμενικός έδιωχνε Έλληνα καπετάνο αλιευτικού  

Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ο καπετάνιος της τουρκικής ακταιωρού μέσω ασυρμάτου να διώχνει τον καπετάνιο μας από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.   

«Να φύγετε από τα χωρικά "μας" ύδατα. Αμέσως. Να πάτε προς δυτικά...», ακούγεται να λέει στα αγγλικά.  

«Είναι επιχειρησιακά και θεσμικά προκλητικό να χρησιμοποιείται το διεθνές κανάλι ναυτιλιακού κινδύνου 16 για να εκτοξεύονται ψευδείς αξιώσεις περί τουρκικών υδάτων και να απειλούνται Έλληνες ψαράδες που αλιεύουν νόμιμα στην πατρίδα τους», ανέφερε μιλώντας στο Star ο Πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας ναύαρχος ε.α. Νίκος Σπανός.  

Βίντεο ντοκουμέντο: Μηχανότρατες έκλειναν το πέρασμα στον Έλληνα καπετάνιο 

Σε άλλο βίντεο-ντοκουμέντο ο Έλληνας καπετάνιος του αλιευτικού από τη Λέρο έχει καταγράψει δύο τούρκικες μηχανότρατες να προσπαθούν να του κλείσουν το πέρασμα. Κι όλα αυτά γίνονταν παρουσία ενός σκάφους της Frontex. 

«Οι Τούρκοι τραβάνε (ψαρεύουν) μπροστά στην πλώρη μου. Δείτε και δίπλα το πλωτό της Frontex...», υποστήριξε ο καπετάνιος.  

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέτοχη την τουρκική "πειρατεία" να αμφισβητεί την κυριαρχία μας στην πράξη...», υπογράμμισε από την πλευρά του Νίκος Σπανός.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΤΟΥΡΚΟΙ
 |
ΑΚΤΑΙΩΡΟΣ
 |
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top