Τσαγκαράκης: Τουλάχιστον 20 καταγγελίες για χαμένα κοσμήματα

Η ανακρίτρια «πάγωσε» τους λογαριασμούς του

Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αντιμετωπίζει τουλάχιστον 20 καταγγελίες για απάτες με κοσμήματα.
  • Η Δίωξη Αρχαιοκαπηλίας έχει δεχθεί πολλές αναφορές από θύματα που δεν πληρώθηκαν για πωλήσεις κοσμημάτων.
  • Ορισμένοι πελάτες περιμένουν πληρωμές έως και έναν χρόνο.
  • Η ανακρίτρια διέταξε το «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Τσαγκαράκη.
  • Εξετάζονται και περιπτώσεις πώλησης πλαστών πινάκων, με συμμετοχή ειδικών από Ιδρύματα ζωγράφων.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με τον γνωστό δημοπράτη, Γιώργο Τσαγκαράκη. Η ανακρίτρια έδωσε εντολή να «παγώσουν» όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τηλεφωνήσει στις Αρχές για υποθέσεις κοσμημάτων. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Μαστραντωνάκη.

Γιώργος Τσαγκαράκης: «Το Ευαγγέλιο μου το έδωσε γνωστός επιχειρηματίας»

Τσαγκαράκης: Η απάτη με τα «πουλημένα» που δεν πληρώθηκαν ποτέ 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Δίωξη Αρχαιοκαπηλίας έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων τηλεφωνημάτων από ανθρώπους που ένιωσαν ότι έπεσαν θύματα της «αυτοκρατορίας» του δημοπράτη. Ήδη, 20 άτομα καταγγέλλουν πως του παρέδωσαν πανάκριβα κοσμήματα για πώληση. Είδαν τα κειμήλιά τους να αλλάζουν χέρια στις δημοπρασίες, όμως δεν πήραν ποτέ τα χρήματά τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν την πληρωμή τους εδώ και έξι μήνες, ακόμα και έναν ολόκληρο χρόνο! Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν ένας προς έναν να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες. Ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν οι νέες αυτές καταγγελίες θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δικογραφία ή αν θα ανοίξει ένας νέος, ξεχωριστός φάκελος.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτός είναι ο άνθρωπος που του έδωσε το Ευαγγέλιο

Τσαγκαράκης: Εντολή για «πάγωμα» των λογαριασμών του 

Τρεις ακόμη πελάτες του υποστήριξαν ότι αγόρασαν πίνακες οι οποίοι αποδείχθηκαν πλαστοί. Γι' αυτόν τον λόγο, στην έρευνα μπαίνουν πλέον και οι αρμόδιοι από τα Ιδρύματα των μεγάλων ζωγράφων, οι οποίοι θα κάνουν εξειδικευμένη πραγματογνωμοσύνη στα έργα. Τώρα ο συλλέκτης δε μπορεί πλέον να κάνει καμία κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δόθηκε εντολή από την ανακρίτρια να παγώσουν όλοι οι λογαριασμοί του.

 

