Τσαγκαράκης: Τουλάχιστον 20 καταγγελίες για χαμένα κοσμήματα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με τον γνωστό δημοπράτη, Γιώργο Τσαγκαράκη. Η ανακρίτρια έδωσε εντολή να «παγώσουν» όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τηλεφωνήσει στις Αρχές για υποθέσεις κοσμημάτων. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Μαστραντωνάκη.

Τσαγκαράκης: Η απάτη με τα «πουλημένα» που δεν πληρώθηκαν ποτέ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Δίωξη Αρχαιοκαπηλίας έχει γίνει αποδέκτης δεκάδων τηλεφωνημάτων από ανθρώπους που ένιωσαν ότι έπεσαν θύματα της «αυτοκρατορίας» του δημοπράτη. Ήδη, 20 άτομα καταγγέλλουν πως του παρέδωσαν πανάκριβα κοσμήματα για πώληση. Είδαν τα κειμήλιά τους να αλλάζουν χέρια στις δημοπρασίες, όμως δεν πήραν ποτέ τα χρήματά τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που περιμένουν την πληρωμή τους εδώ και έξι μήνες, ακόμα και έναν ολόκληρο χρόνο! Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν ένας προς έναν να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες. Ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει αν οι νέες αυτές καταγγελίες θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα δικογραφία ή αν θα ανοίξει ένας νέος, ξεχωριστός φάκελος.

Τσαγκαράκης: Εντολή για «πάγωμα» των λογαριασμών του

Τρεις ακόμη πελάτες του υποστήριξαν ότι αγόρασαν πίνακες οι οποίοι αποδείχθηκαν πλαστοί. Γι' αυτόν τον λόγο, στην έρευνα μπαίνουν πλέον και οι αρμόδιοι από τα Ιδρύματα των μεγάλων ζωγράφων, οι οποίοι θα κάνουν εξειδικευμένη πραγματογνωμοσύνη στα έργα. Τώρα ο συλλέκτης δε μπορεί πλέον να κάνει καμία κίνηση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δόθηκε εντολή από την ανακρίτρια να παγώσουν όλοι οι λογαριασμοί του.