Τελική Ημερίδα Διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος MEDUSA

«Τα Παιδιά Ερευνούν τη Θάλασσα – Αποτελέσματα των MedSea Detectives»

«Τα Παιδιά Ερευνούν τη Θάλασσα – Αποτελέσματα των MedSea Detectives»
  • Η Τελική Ημερίδα Διάχυσης του προγράμματος MEDUSA θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2026 στο 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων Πειραιά.
  • Μαθητές θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους για τη θαλάσσια ρύπανση και θα υλοποιήσουν ζωντανά πειράματα STEM.
  • Θα συμμετάσχουν σε θεατρικές και μουσικές δράσεις και θα παρουσιάσουν Ψηφιακό Παράκτιο Μονοπάτι Επαυξημένης Πραγματικότητας.
  • Η ημερίδα αναδεικνύει τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της συμμετοχής των μαθητών ως ενεργών πολιτών.
  • Το πρόγραμμα MEDUSA προάγει τη βιωματική μάθηση και τη συμμετοχή των μαθητών στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων Πειραιά διοργανώνει την Τελική Ημερίδα Διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος MEDUSA – MedSea Detectives, στο πλαίσιο του Έργου SHORE 3, τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου.

Στην εκδήλωση, οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, τις δράσεις που υλοποίησαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους ως ενεργών πολιτών και «ντετέκτιβ της Μεσογείου».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα παιδιά:

● Θα παρουσιάσουν τα επιστημονικά ευρήματά τους σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση και τα μικροπλαστικά

● Θα υλοποιήσουν ζωντανά πειράματα STEM με θέμα το νερό

● Θα συμμετάσχουν σε θεατρικές και μουσικές δράσεις με επίκεντρο το περιβάλλον

● Θα παρουσιάσουν το Ψηφιακό Παράκτιο Μονοπάτι Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που σχεδίασαν

● Θα διατυπώσουν δημόσια τις προτάσεις τους για «τη Θάλασσα που Ονειρεύονται»

Η διευθύντρια του σχολείου και συντονίστρια του έργου, κα Μαρία Ρέλλια, θα παρουσιάσει το συνολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία του προγράμματος, ενώ ο κ. Δημήτρης Μαραγκός, υπεύθυνος επικοινωνίας & διάχυσης, θα αναδείξει τη στρατηγική διάχυσης και τον ευρωπαϊκό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας.

Η ημερίδα επιβεβαιώνει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά μετατρέπεται σε πράξη, έρευνα και δημιουργική έκφραση από τα ίδια τα παιδιά.

Τι είναι το πρόγραμμα MEDUSA – MedSea Detectives

Το MEDUSA – MedSea Detectives είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα περιβαλλοντικής και θαλάσσιας εκπαίδευσης που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SHORE 3. Στόχος του είναι η μετατροπή του σχολείου σε κόμβο μαθητικής έρευνας για το παράκτιο περιβάλλον, μέσα από βιωματική μάθηση, επιστημονική διερεύνηση και ψηφιακά εργαλεία.

Οι μαθητές λειτουργούν ως «πολίτες-επιστήμονες» (citizen scientists), συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα, διερευνώντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τη ρύπανση από μικροπλαστικά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

