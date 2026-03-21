Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος

Κατηγορείται για εμπλοκή στο επεισόδιο που έχασε τη ζωή του ο 20χρονος

21.03.26 , 18:07 BMW Group: Σταθερά τα κέρδη του ομίλου
21.03.26 , 17:08 Σοκ με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν
21.03.26 , 17:02 Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου
21.03.26 , 16:32 Τριήμερο 25ης Μαρτίου: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο
21.03.26 , 16:32 Έλενα Παπαρίζου: Διαψεύδει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο - Η ανάρτησή της
21.03.26 , 16:13 Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος
21.03.26 , 16:07 Μητσοτάκης: Συνάντησε τους Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή
21.03.26 , 15:44 Γνωστός bodybuilder του TikTok σε σπείρα αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
21.03.26 , 15:32 Βάνα Μπάρμπα: «Έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έσβηνα τα φώτα»
21.03.26 , 15:30 «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble στο Επί Κολωνώ
21.03.26 , 15:17 Ιράν: ΗΠΑ & Ισραήλ έπληξαν την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ
21.03.26 , 13:54 Βαρύ πένθος για την Εύα Αντωνοπούλου
21.03.26 , 13:50 «Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου να πωλούνται σε εκπομπή του Τσαγκαράκη»
21.03.26 , 13:31 Γεωργιάδης: «Κακώς έφαγα κρακεράκι αλλά ήταν λόγος να με τραβήξει βίντεo;»
21.03.26 , 13:11 Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της: «Δεν έχω να κρύψω κάτι»
Οικονομάκου: Η απουσία της Συνατσάκη από την κοπή πίτας της εταιρείας τους
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Market Pass 2026: Voucher 40 ευρώ για αγορά τροφίμων - Ποιοι το δικαιούνται
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της: «Μόλις ακούω τη φωνή του, γειώνομαι»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Στικούδη για Σερίφη: «Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο & τον θέλω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στα 2 άτομα που ήταν μαζί με τον Κλεομένη

Μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση που προηγήθηκε εναντίον του 23χρονου καθ' ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, ο 19χρονος απολογήθηκε στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο, αλλά και το βαθμό εμπλοκής του στην επίθεση κατά του 23χρονου, δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, που είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο ίδιος διώκεται επιπλέον για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες- η τελευταία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι ίδιες πράξεις στρέφονται και κατά ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση - που φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο - προφυλακίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα ο 23χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

Στην απολογία του είχε ισχυριστεί ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας μετά από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι.
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

