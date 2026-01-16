Γνωστό μοντέλο σε σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείες- Σύλληψη 5 ατόμων

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείς στην Αττική- Συνελήφθη και 33χρονο μοντέλο/ ρεπορτάζ Μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star

Σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ στην Αττική, απειλώντας τους υπαλλήλους με όπλο και φορώντας full face, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία.

Γνωστό μοντέλο σε σπείρα που διέπραττε ένοπλες ληστείες

Ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες είναι και μια 33χρονη, που δήλωνε μοντέλο και ψυχολόγος, με αρκετές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η 33χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό της μερικές φορές, προκειμένου να μεταφέρει τους συνεργούς της. Μάλιστα, οι αστυνομικοί το είχαν θέσει υπό παρακολούθηση, όπως μετέδωσε ο Παναγιώτης Μπούσιος στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Το αυτοκίνητό της σταμάτησε να συμμετέχει κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, όμως τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν άλλα οχήματα για τις ληστείες.

Εξιχνιάστηκαν 12 ένοπλες ληστείες και οι συλληφθέντες θα απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο 45χρονος συλληφθείς που είχε αρχηγικό ρόλο συμμετείχε στη δολοφονία των δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στου Ρέντη, το 2011 και μάλιστα, είχε φυλακιστεί για περίπου 10 χρόνια.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 14-1-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη -5- ημεδαπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (-4- άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για:

-κατά περίπτωση - σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

ΕΛ.ΑΣ: Τα κατασχεθέντα της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα -3- έτερα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα -2- επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

δύο μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

δύο οχήματα και

τρία κινητά τηλέφωνα

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν -12- περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -8.960- ευρώ.

Σημειώνεται ότι δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα»