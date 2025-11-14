Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της

14.11.25 , 13:59 Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Θρήνος στο τελευταίο αντίο της 49χρονης στον Τύρναβο / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαθιά θλίψη και πόνος στην κηδεία της 49χρονης Ζωής που σκοτώθηκε στον φούρνο που διατηρούσε στο Δαμάσι της Λάρισας. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα για το τελευταίο «αντίο» στη γυναίκα για την οποία όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. 

Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη 49χρονη - Σήμερα η κηδεία της

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της 49χρονης στη Λάρισα

Υπενθυμίζεται ότι η 49χρονη γυναίκα έχασε τραγικό τρόπο τη ζωή της, όταν το φουλάρι που φορούσε για το αυχενικό της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο της επιχείρησης. Το απίστευτο θέαμα αντίκρυσε συχνή της πελάτισσα που πέρασε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11 από τον μοιραίο φούρνο. 

Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της 49χρονης

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της 49χρονης, τα οποία μεγάλωσε μόνη της και δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως η μητέρα τους «χάθηκε» τόσο άδικα. 

Λευκά λουλούδια στην κηδεία της 49χρονης

Στην εκκλησία υπήρχαν και πολλά στεφάνια με λευκά λουλούδια από συγγενείς, φίλους αλλά και συνεργάτες που αποχαιρετούν έτσι τη Ζωή. 

Εικόνες από την κηδεία της 49χρονης

Λευκά στεφάνια έξω από την εκκλησία / pelop.gr

Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»

Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στην 49χρονη 

Το δυστύχημα συνέβη όταν καθάριζε το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στον μηχανισμό του ζυμωτηρίου, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό της και να της προκαλέσει θανάσιμη ασφυξία.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της επήλθε από απαγχονισμό δια βρόγχου, καθώς το φουλάρι λειτούργησε σαν θηλιά.

ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΦΟΥΡΝΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
