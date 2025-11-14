Λάρισα: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στον φούρνο

Βαθιά θλίψη και πόνος στην κηδεία της 49χρονης Ζωής που σκοτώθηκε στον φούρνο που διατηρούσε στο Δαμάσι της Λάρισας. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα για το τελευταίο «αντίο» στη γυναίκα για την οποία όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια.

Υπενθυμίζεται ότι η 49χρονη γυναίκα έχασε τραγικό τρόπο τη ζωή της, όταν το φουλάρι που φορούσε για το αυχενικό της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο της επιχείρησης. Το απίστευτο θέαμα αντίκρυσε συχνή της πελάτισσα που πέρασε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 13/11 από τον μοιραίο φούρνο.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά της 49χρονης, τα οποία μεγάλωσε μόνη της και δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πως η μητέρα τους «χάθηκε» τόσο άδικα.

Στην εκκλησία υπήρχαν και πολλά στεφάνια με λευκά λουλούδια από συγγενείς, φίλους αλλά και συνεργάτες που αποχαιρετούν έτσι τη Ζωή.

Λευκά στεφάνια έξω από την εκκλησία / pelop.gr

Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στην 49χρονη

Το δυστύχημα συνέβη όταν καθάριζε το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στον μηχανισμό του ζυμωτηρίου, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό της και να της προκαλέσει θανάσιμη ασφυξία.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της επήλθε από απαγχονισμό δια βρόγχου, καθώς το φουλάρι λειτούργησε σαν θηλιά.