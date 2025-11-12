«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού

Τι αναφέρει η σύζυγος του Λιμενικού που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους στον Βόλος - Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στο Βόλο, ο 58χρονος αξιωματικός του λιμενικού, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών. Την ίδια ώρα σοκαριστικά είναι όσα είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η σύζυγος του 58χρονου Λιμενικού.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε ιδέα ότι ο σύζυγός της συνευρισκόταν ερωτικά με ανήλικα, αν και στην αντίληψή της είχε υποπέσει ότι του αρέσουν οι άνδρες.

«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, αλλά δεν έδωσα σημασία, νόμιζα ότι ήταν κάτι παροδικό. Όταν του το είπα το αρνήθηκε και με έβγαλε τρελή. Δε θα του έλεγα τίποτα, ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Έτυχε σε εμένα ο ομοφυλόφιλος άνδρας, τι να κάνουμε, είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Δε γνώριζα τίποτα για παιδιά», είπε.

Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος μετά την απολογία του

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 58χρονου λιμενικού, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο δικηγόρος του προέβησαν σε κάποια δήλωση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Από τις έρευνες στο σπίτι και το αυτοκίνητό του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα καθισμάτων, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 58χρονος βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.

Η σύζυγός του δεν ήταν μαζί του σήμερα στα δικαστήρια, ενώ δεν τον επισκέφτηκε στα κρατητήρια.