Απάτες στο «Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές αιτήσεις Αυγούστου!

Πληροφορίες Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 00:11 Βορίζια: Άσβεστο το μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών
06.11.25 , 23:58 Έπεσαν σοβάδες στα κεφάλια μαθητών στο Πόρτο Ράφτη
06.11.25 , 23:18 Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή
06.11.25 , 23:05 Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
06.11.25 , 22:40 Απάτες στο «Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές αιτήσεις Αυγούστου!
06.11.25 , 22:36 Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούρισιτς «λύτρωσε» τους «πράσινους» στο 85'
06.11.25 , 22:30 First Dates Θανάσης & Επιστήμη: Ετοιμάζονται για το επόμενο ραντεβού!
06.11.25 , 22:30 First Dates Trailer Πέμπτης 13/11: Την έπιασε χασμουρητό πάνω στο ραντεβού
06.11.25 , 22:25 First Dates Έμιλυ & Σίμος: Θα υπάρξει δεύτερο ραντεβού;
06.11.25 , 22:21 Κλήρωση Τζόκερ 6/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.300.000 ευρώ
06.11.25 , 22:20 AEK - Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Πλήρωσε την αστοχία της στην επίθεση η Ένωση
06.11.25 , 22:10 First Dates: Η Φλώρα βρήκε το ταίρι της; Το γλυκό φινάλε με τον Νίκο
06.11.25 , 22:06 Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο
06.11.25 , 21:50 First Dates: Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε η Επιστήμη στον Θανάση
06.11.25 , 21:48 Κωνσταντίνος Μουσουλής: Συγκινεί ο γιος της Αγγελικής Νικολούλη
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Έρχονται νέα μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Καινούργιου: «Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να...»
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Στα δικαστήρια ο γιος του γνωστού τενόρου που τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό
Μαρία Ηλιακή: Η αναπάντεχη έκπληξη από τον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κώστας Γκελντής, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ευκαιρία στη στεγαστική κρίση, είδαν χιλιάδες «αετονύχηδες», επιχειρώντας να αποσπάσουν επιδοτήσεις δήθεν για επισκευές κατοικιών. Οι πονηροί πιάστηκαν, όμως, στην τσιμπίδα των διασταυρώσεων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που αποκάλυψαν σημεία και τέρατα.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας 

Tο θράσος κάποιων δεν έχει όριο. Ενδεικτικό είναι ότι βρέθηκε σπίτι που είχε δηλωθεί 20 φορές από διαφορετικά πρόσωπα, όπως είπε ο Κώστας Γκελντής στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Απάτες στο «Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές αιτήσεις Αυγούστου!

Οι πληροφορίες του Κώστα Γκελντή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

«Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές από τις 6.176 αιτήσεις του Αυγούστου

Όταν τον Αύγουστο άνοιξε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», υποβλήθηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν, όμως, ότι έχουν απομείνει στο σύστημα μόλις 3.794. Τι απέγιναν οι υπόλοιπες; Αποδείχθηκε ότι ήταν... «μαϊμού». Ανύπαρκτα ακίνητα, ψευδή στοιχεία επικοινωνίας, κατοικίες εκτός προδιαγραφών, συνθέτουν το γαϊτανάκι της απάτης που έστησαν κάποιοι για να βάλουν στην τσέπη προκαταβολές έως και 4.000 ευρώ για κάθε φάκελο. 

Μόνο στην Ηλεία, μέσα σε έναν μήνα, υποβλήθηκε το 30% των αιτήσεων. Ωστόσο, από τις διασταυρώσεις, προέκυψε ότι οι 1.200 από τις 1.800 είχαν ψεύτικα στοιχεία. 

«Πάρτι» στήθηκε και στον Έβρο για τις επιδοτήσεις μετεγκατάστασης, όπου εκτιμάται ότι το 90% των αιτήσεων θα απορριφθεί. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΝΟΙΚΙΑΖΩ
 |
ΣΤΕΓΑΣΗ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top