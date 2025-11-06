Απάτες στο «Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές αιτήσεις Αυγούστου!

Ευκαιρία στη στεγαστική κρίση, είδαν χιλιάδες «αετονύχηδες», επιχειρώντας να αποσπάσουν επιδοτήσεις δήθεν για επισκευές κατοικιών. Οι πονηροί πιάστηκαν, όμως, στην τσιμπίδα των διασταυρώσεων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής που αποκάλυψαν σημεία και τέρατα.

Tο θράσος κάποιων δεν έχει όριο. Ενδεικτικό είναι ότι βρέθηκε σπίτι που είχε δηλωθεί 20 φορές από διαφορετικά πρόσωπα, όπως είπε ο Κώστας Γκελντής στο ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Οι πληροφορίες του Κώστα Γκελντή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα

«Ανακαινίζω - Nοικιάζω»: «Μαϊμού» οι μισές από τις 6.176 αιτήσεις του Αυγούστου

Όταν τον Αύγουστο άνοιξε το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω», υποβλήθηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν, όμως, ότι έχουν απομείνει στο σύστημα μόλις 3.794. Τι απέγιναν οι υπόλοιπες; Αποδείχθηκε ότι ήταν... «μαϊμού». Ανύπαρκτα ακίνητα, ψευδή στοιχεία επικοινωνίας, κατοικίες εκτός προδιαγραφών, συνθέτουν το γαϊτανάκι της απάτης που έστησαν κάποιοι για να βάλουν στην τσέπη προκαταβολές έως και 4.000 ευρώ για κάθε φάκελο.

Μόνο στην Ηλεία, μέσα σε έναν μήνα, υποβλήθηκε το 30% των αιτήσεων. Ωστόσο, από τις διασταυρώσεις, προέκυψε ότι οι 1.200 από τις 1.800 είχαν ψεύτικα στοιχεία.

«Πάρτι» στήθηκε και στον Έβρο για τις επιδοτήσεις μετεγκατάστασης, όπου εκτιμάται ότι το 90% των αιτήσεων θα απορριφθεί.