Καιρός: Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με επικίνδυνες καταιγίδες

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, που θα συνοδεύονται από επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες, αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες μέρες τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια.

Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτική την Παρασκευή και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Έντονες βροχές αναμένονται και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πρόκειται για ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία και κινείται με αργό ρυθμό, λόγω ενός «ατμοσφαιρικού βουνού» στη βόρεια Ευρώπη. Έτσι, το βαρομετρικό αυτό χαμηλό θα μείνει στάσιμο, με αποτέλεσμα να ενταθούν οι βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, ειδικά σε περιοχές με κακή υποδομή ή εκείνες που είχαν πληγεί από προηγούμενες κακοκαιρίες.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαρουσάκης, η χώρα θα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για αρκετές ημέρες, με το Σαββατοκύριακο να είναι το πιο επικίνδυνο διάστημα, αφού η κακοκαιρία θα επεκταθεί στην ανατολική Ελλάδα και στο Αιγαίο.

Μεγάλα ήταν τα ύψη βροχής γύρω από τη βόρεια Εύβοια τη Μαγνησία και τις Σποράδες, ενω η ραγδαιότητα των φαινομένων ήταν μεγαλύτερη στο Νότιο Αιγαίο όπου είχαμε καταιγίδες. Τα προγνωστικά πήγαν καλά . Με βάση τις μετρήσεις του Meteo/EAA έως τις 6 το απόγευμα :

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας με έμφαση τα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στην Κρήτη θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες. Τη νύχτα στα νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα στα δυτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και θα φτάσει τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.