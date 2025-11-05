Πανσέληνος Νοεμβρίου: Σήμερα θα φωτίσει το Φεγγάρι του Κάστορα

Η μεγαλύτερη υπερπανσέληνος που έχει λάμψει εδώ κι έξι χρόνια

Ελλαδα
To περσινό Φεγγάρι του Κάστορα στην Αργεντινή - Βίντεο αρχείου AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θα φωτίσει σήμερα τον ουρανό και αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από τις υπόλοιπες του έτους. 

Πρόκειται για μια υπερπανσέληνο, τη μεγαλύτερη που έχει λάμψει στον ουρανό εδώ κι έξι χρόνια. 

Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»

Οι ιθαγενείς ονόμασαν την Πανσέληνο του Νοεμβρίου «Φεγγάρι του Κάστορα» από τους κάστορες που φτιάχνουν τις φωλιές τους της νύχτες αυτού του μήνα στη Βόρεια Αμερική. 

H πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Κάστορα» - AP Images

H πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Κάστορα» - AP Images

Οι κάστορες έχουν φροντίσει να μεταφέρουν τροφή, προκειμένου να έχουν επαρκή αποθέματα και να βγάλουν το μακρύ χειμώνα που βρίσκεται μπροστά τους.

Πανσέληνος: Μάγεψε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Το συγκεκριμένο φεγγάρι είναι ένα σύμβολο δουλειάς, προνοητικότητας και προετοιμασίας. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θεωρούνταν επίσης στιγμή εσωτερικής κάθαρσης και κλεισίματος «κύκλων».

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη υπερπανσέληνος από το 2019 - AP Images

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη υπερπανσέληνος από το 2019 - AP Images

Σύμφωνα με το EarthSky, η πανσέληνος του Νοεμβρίου μπορεί επίσης να αναφέρεται ως «Πανσέληνος του Κυνηγού» ή «Παγωμένη Πανσέληνος». Τα ονόματα της πανσελήνου ποικίλλουν ανά τον κόσμο ανάλογα με πολιτιστικά και εποχικά χαρακτηριστικά.

Πανσέληνος Απριλίου: Σήμερα το «Ροζ Φεγγάρι» στον ουρανό

Πανσέληνος Νοεμβρίου: Η μεγαλύτερη από το 2019

Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025 αλλά και η μεγαλύτερη από το 2019. Είναι η δεύτερη από τις τέσσερις υπερπανσελήνους που ολοκληρώνουν το 2025 και ανοίγουν το 2026.

Το Φεγγάρι του Κάστορα για 15 - 20 λεπτά θα έχει μια έντονη πορτοκαλί απόχρωση - AP Images

Το Φεγγάρι του Κάστορα για 15 - 20 λεπτά θα έχει μια έντονη πορτοκαλί απόχρωση - AP Images

Για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση, καθώς το φως της διασχίζει τα πυκνότερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας.

Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

Η διάχυση του φωτός επιτρέπει τη διέλευση κυρίως του κόκκινου και του πορτοκαλί φάσματος, ενώ το μπλε φως απορροφάται, δημιουργώντας αυτό το εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα που χαρίζει στο φεγγάρι τη ζεστή του λάμψη.

Το φεγγάρι θα είναι 10% πιο κοντά στη Γη από την κανονική του απόσταση, η οποία είναι κατά μέσο όρο 384.472 χλμ. Αυτή τη φορά, η Σελήνη θα φτάσει στα 356.980 χλμ., καθιστώντας την τη μεγαλύτερη και φωτεινότερη υπερπανσέληνο του έτους και θα είναι η κοντινότερη από την πανσέληνο της 19ης Φεβρουαρίου 2019.

