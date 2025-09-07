Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»

Τι ώρα θα δούμε την ολική έκλειψη Σελήνης απόψε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.25 , 19:30 Βύθιση σκάφους στον κόλπο του Άγιου Όρους - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
07.09.25 , 18:53 Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
07.09.25 , 17:44 Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη
07.09.25 , 17:28 ΔΕΘ 2025: Έμπειροι baristas έφτιαξαν φραπέ ...μπουγάτσα!
07.09.25 , 16:58 Route 360: Η Βάσω απογοητεύτηκε από την Τόνγκα
07.09.25 , 16:49 Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
07.09.25 , 16:48 Ο Τζον ξεναγεί το Route 360 στην πρωτεύουσα του Niue!
07.09.25 , 16:38 «Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι
07.09.25 , 16:30 Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
07.09.25 , 16:05 Βελτίωσε τη σωματική σου αντοχή με έναν απλό τρόπο
07.09.25 , 15:31 Τέμπη: Eπεισόδια Μετά Τη Συγκέντρωση Στις 6/9/25
07.09.25 , 15:16 Route 360: Ο γύρος του Νησιού κρύβει υπέροχες εμπειρίες
07.09.25 , 15:14 Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
07.09.25 , 15:10 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κολυμπούν με φάλαινες!
07.09.25 , 14:28 Oι ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 08/09/2025- 14/09/2025
Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Μητσοτάκης: Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε για ενστόλους και διπλωμάτες
Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι»

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πανσέληνο και την ολική έκλειψη Σελήνης που θα σημειωθεί σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο θα είναι πλήρως ορατό από Ελλάδα και Κύπρο κατά τις κύριες φάσεις του.

Η Σελήνη στην Ελλάδα θα ανατείλει στις 19:41 ενώ η έκλειψη είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σόου της δεκαετίας. Μια «αιματοβαμμένη» ολική έκλειψη Σελήνης.

Στην Ελλάδα θα δούμε το φεγγάρι να ανατέλλει «μισοφαγωμένο» καθώς η σεληνιακή έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 20.30' θα ξεκινήσει η κύρια φάση της ολικής έκλειψης η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.50'. Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Σημειώνεται ότι για να παρακολουθήσετε το φαινόμενο δε χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος εξοπλισμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγείτε έξω και να στρέψετε το βλέμμα στον ουρανό.

Οι ακριβείς χρόνοι του φαινομένου έχουν ως εξής:

  • Έναρξη ολικής έκλειψης: 20:30
  • Μέγιστο ολικής έκλειψης: 21:11
  • Τέλος ολικής έκλειψης 21:52

Αναλυτικά οι φάσεις της Πανσέηνου του Σεπτέμβρη με τις ώρες

πανσεληνος

timeanddate.com

Η «ματωμένη» Πανσέληνος θα λάμψει στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά. Για καλύτερη παρατήρηση του εντυπωσιακού φαινομένου προτείνεται να έχετε καλή θέα προς τα ανατολικά- νοτιοανατολικά.

Μια σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη και τα τρία ουράνια αντικείμενα παρατάσσονται στη σειρά έτσι ώστε το φεγγάρι να περάσει στη σκιά του πλανήτη μας.

Όταν το φεγγάρι βρίσκεται μέσα στο πιο σκοτεινό μέρος της σκιάς της Γης, που ονομάζεται umbra, παίρνει μια κοκκινωπή απόχρωση, η οποία έχει οδηγήσει στο παρατσούκλι «ματωμένο φεγγάρι», σύμφωνα με τη NASA. Αυτή η σκιά δεν είναι τέλεια, έτσι αχνές ηλιαχτίδες γλιστρούν γύρω από τις άκρες της σκιάς, λούζοντας το φεγγάρι με λαμπρές, ζεστές αποχρώσεις που της δίνουν το «ματωμένο» αυτό χρώμα.

Υπογραμμίζεται ότι τους επόμενους μήνες και μέχρι και το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν και αλλά ενδιαφέροντα αστρολογικά φαινόμενα και συγκεκριμένα:

  • η πρώτη Υπερπανσέληνος της χρονιάς στις 7 Οκτωβρίου
  • το πιο μεγάλο και πιο λαμπερό φεγγάρι της χρονιάς στις 5 Νοεμβρίου και
  • στις 4 Δεκεμβρίου η τελευταία Υπερπανσέληνος της χρονιάς
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top