Γυναικοκτονία Βόλος: «Η κόρη της αδελφής μου είναι με το μέρος του πατέρα»

Ανείπωτος είναι ο πόνος της οικογένειας της 36χρονης που δολοφονήθηκε στο Βόλο στα τέλη του Αυγούστου με δράστη τον 40χρονο σύζυγό της. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ηλικίας 6 έως 18 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο λαιμό και την πλάτη, ενώ μετά το έγκλημα ο 40χρονος έσπευσε να εξαφανιστεί. Η αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε.

Λίγους μήνες μετά το άγριο φονικό, η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης που έχει υπό την προστασία της τα τρία ανήλικα ανίψια της, μιλά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και την Ευδοκία Μύτιλη και αναφέρεται στην ενήλικη κόρη της αδελφής της που -όπως λέει- αποφάσισε να υπερασπιστεί τον πατέρα της που βρίσκεται στη φυλακή.

Βόλος: «Η κόρη της αδελφής μου είναι με το μέρος του πατέρα της»

«Υπάρχει μια καταγγελία της κόρης της αδελφής μου, λέει ότι η μητέρα της έχει κάποια εξωσυζυγική σχέση. Αυτό είναι ψέματα. Αυτό το κάνει για να σώσει τον πατέρα της. Είναι με το μέρος του πατέρα της γιατί έμαθε ότι θα φάει ισόβια. Της λένε τώρα ότι θα φάει ισόβια και θα είναι μια ζωή μέσα. Και γι' αυτό η προσπάθεια να το βγάλει έξω τώρα. Και αυτή θέλει να τον σώσει», λέει αρχικά η αδελφή της άτυχης 36χρονης γυναίκας.

Λίγο παρακάτω προσθέτει: «18 είναι. Πήγε και κατέθεσε υπέρ του πατέρα της, δηλαδή. Για να βγάλει τον πατέρα της από τη φυλακή, πιστεύω. Και αποδείξεις να έχει, η αδερφή μου ήθελε την ελευθερία της, ήθελε να ζήσει τα παιδιά της, να έχει κοντά τα παιδιά της. Και εγώ της λέω, τι εννοείς ότι φταίνε και οι δύο. Αυτή που άντεξε τόσα χρόνια για εσάς, που έδωσε τη ζωή της για εσάς, και άλλη να είχε, δεν είχε το δικαίωμα να τη σκοτώσει, της είπα. Να τιμωρηθεί με το χειρότερο τρόπο, όπως έκανε στην αδερφή μου, γιατί πονάει ακόμα η ψυχή μου και δεν μπορώ να βλέπω τα παιδιά έτσι που υποφέρουν και κλαίνε για τη μάνα τους. Την κυνηγούσε στο σπίτι με το μαχαίρι μπροστά στα παιδιά».

Η αδερφή της αδικοχαμένης γυναίκας -μέσα από την εκπομπή- θέλει να ευχαριστήσει τον Δήμο Βόλου που, όπως λέει, βρίσκεται δίπλα της και τη στηρίζει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»