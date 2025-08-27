Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»

«Θανατική ποινή πρέπει να πάρει γιατί εκβίαζε τα παιδιά και την αδερφή μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 22:56 Θάνατος Ντα Κόστα: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν έγιναν σωστά»
27.08.25 , 22:15 Φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Βρωμοπούσι - Καίει κοντά σε σπίτια
27.08.25 , 22:05 Ασπρόπυργος: Καρέ Καρέ Η Δράση Κακοποιών Που Κλέβουν Σκούτερ
27.08.25 , 21:40 Πιερία: Τροχαίο με νεκρή μία 9χρονη- Τραυματίστηκαν η μητέρα & η αδερφή της
27.08.25 , 21:27 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
27.08.25 , 21:03 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Σκοτώθηκαν δύο παιδιά και ο δράστης
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
27.08.25 , 20:31 Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»
27.08.25 , 20:06 Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League
27.08.25 , 19:59 Συνελήφθη στην Καλλιθέα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός
27.08.25 , 19:20 Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
27.08.25 , 19:16 Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»
27.08.25 , 19:12 Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Κατερίνα Παπουτσάκη: Έκανε ελεύθερο camping με τον σύντροφό της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Βαλέρια Χοψονίδου: Η γλυκιά φωτογραφία με τον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ για τη γυναικοκτονία στον Βόλο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις φυλακές της Λάρισας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο γυναικοκτόνος του Βόλου. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε ένα κελί με άλλο οκτώ άτομα. Είναι απομονωμένος και δεν μιλάει με κανέναν. Την ίδια ώρα η αδελφή της άτυχης γυναίκας περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να μπορέσει να πάρει την επιμέλεια των παιδιών. «Είναι ένα τέρας που πρέπει να μείνει για πάντα στη φυλακή», λέει μιλώντας στο STAR. 

Από χθες το βράδυ βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR μεταφέρθηκε στην τρίτη πτέρυγα φυλακών, περίπου 200 άτομα σε δύο θαλάμους που ήταν να μπει δεν τον δέχτηκαν και έχει μπει σε ένα θάλαμο οκτώ ατόμων όπου και εκεί τον κρατούν απομονωμένο. Δεν του μιλάει κανείς. Δεν μίλησε σε κανέναν και δεν έχει ζητήσει το παραμικρό. 

Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»

Βόλος: Η αδελφή της 36χρονης στο STAR - «Είναι ένα τέρας»

Γυναικοκτονία στον Βόλο

«Είναι τέρας, μεγάλο τέρας. Θανατική ποινή πρέπει να πάρει, γιατί εκβίαζε τα παιδιά, την αδελφή μου με τον χειρότερο τρόπο και κοίτα που κατέληξε, στο θρίλερ η κατάσταση αυτή. Άμα την αγαπούσε, άμα την αγαπούσε πραγματικά την αδελφή μου, τη σκότωσε, την έβαλε στο χώμα για πάντα. Ας κάτσει και αυτός στη φυλακή για πάντα». 

Η αδελφή της άτυχης μητέρας ξεσπά. Η Μαριόλα δεν ήταν ευτυχισμένη δίπλα του. Την άφηνε έγκυο για να την έχει δεμένη, λέει οργισμένη μιλώντας στο STAR. 

Γυναικοκτονία Βόλος: «Είχε κάνει τουλάχιστον 20 φορές τερματισμό κύησης»

«Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι. Η αδελφή μου δεν ήταν ευτυχισμένη. Μου είπε ότι ήταν έγκυος και εγώ λέω κάτσε ρε αδελφούλα μου τι κάνετε, γιατί το κάνεις αυτό συνέχεια στον εαυτό σου. Με ζηλεύει για να μην τον χωρίσω μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι όσο πιο πολλά παιδιά θα κάνει, τόσο πιο δεμένη θα την έχει». 

Βόλος: Ο κατηγορούμενος πίστευε ότι το θύμα τον απατούσε

Η αδερφή της 36χρονης δολοφονημένης στον Βόλο μιλά στο STAR

Κατά την διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος επέμεινε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση από το περασμένο Πάσχα, κάτι που τον καταρράκωσε. 

«Επειδή έστειλε κάποιος άγνωστος ένα μήνυμα τι πάει να πει αυτό, ότι τον απατούσε;», αναρωτήθηκε η αδερφή της άτυχης 36χρονης. 

Βόλος: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος

«Στο κάτω κάτω μαζί τα είχανε τα τηλέφωνα, είχε και αυτός το δικό της και αυτή είχε το δικό του. Μαζί τα είχανε. Πως βρέθηκε τώρα ότι τον απατούσε, αφού αυτός έβλεπε όλα τα μηνύματα. Είχε και αυτός τους δικούς της κωδικούς που έμπαινε στο facebook, στο tik tok, messenger οπουδήποτε». 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΒΟΛΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top