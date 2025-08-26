Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και τον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε την Τρίτη 26/8 ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου από τον Βόλο, Βασίλης Νουλέζας.

Σε ερώτηση για την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ζητά για τον 40χρονο εντολέα του, ο κ. Νουλέζας είπε χαρακτηριστικά:

«Αν διαβάσει κανείς το απολογητικό υπόμνημα και την απολογία που έδωσε ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας Πρωτοδικών Βόλου, θα διαπιστώσει ότι από τη μία περιγράφει λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες τέλεσης του ιδεατού εγκλήματος αυτής της αποτρόπαιης πράξης και από την άλλη, στο τέλος του απολογητικού υπομνήματος που συνέταξα εγώ ως συνήγορος υπεράσπισης, με βάση όσα μου είπε κατά την πρώτη δίωρη συνάντησή μας στα κρατητήρια της αστυνομικής Διεύθυνσης, εκεί αναφέρει στο τέλος ότι έχει ψυχιατρικό παρελθόν και ότι έγινε νοσηλεία. Δεν είχαμε πρόσβαση στην ιατρική γνωμάτευση, η οποία περίεργα χάθηκε από το σπίτι όπου διέμενε».

Νουλέζας: «Δεν είναι εξοικειωμένος με τα ελληνικά να πει γιατί νοσηλεύτηκε»

Στη συνέχεια, ο γνωστός δικηγόρος κλήθηκε να απαντήσει και στην ερώτηση τι είχε ο 40χρονος και νοσηλεύτηκε.

«Δεν είναι εξοικειωμένος απόλυτα με την ελληνική γλώσσα και την ιατρική ορολογία. Στα αγγλικά, ενδεχομένως ή κάποια άλλη γλώσσα... Δεν είναι εξοικειωμένος να πει γιατί νοσηλεύτηκε. Κοιτάξτε, υπήρχε μια ιατρική γνωμάτευση που έλεγε ακριβώς τι είδους ψυχική διαταραχή αντιμετώπιζε, κυρίως τους τελευταίους έξι μήνες, γιατί είχε νοσηλευτεί τον Ιούνιο αν δεν σφάλλω».

Νουλέζας: «Στα 20 χρόνια γάμου τους δεν είχαν κανένα πρόβλημα»

Ο κ. Νουλέζας μίλησε και για όσα λέγονται από τα παιδιά και τους συγγενείς της 36χρονης για το κακοποιητικό παρελθόν του κατηγορούμενου.

«Είναι εντελώς ανειλικρινείς οι καταθέσεις, δυστυχώς, των παιδιών και ελλειμματικές και αυτό διαψεύδεται γιατί, καταρχήν, κατά τα 20 χρόνια και πλέον της έγγαμης συμβίωσης δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα ξεκίνησαν μετά το Πάσχα, που είχε επισκεφτεί στη Σκιάθο την αδελφή της και περιήλθε σε γνώση του, και από μαρτυρίες των παιδιών που δυστυχώς δεν τα είπαν προανακριτικά, και του είπαν ότι η μητέρα διατηρεί εξωσυζυγική σχέση και μάλιστα τη ζήτησαν να διακόψει την απάθεια γιατί αυτό ήταν άδικο».

«Σε ό,τι αφορά το περιστατικό, εκείνο το πρωινό είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό. Οι διαπληκτισμοί ήταν τους τελευταίους 5-6 μήνες, που πίστευε βάσιμα ότι διατηρεί εξωσυζυγική σχέση το θύμα, ότι επικοινωνεί τακτικά με άλλον άνθρωπο και το ανακοίνωσε εκείνο το πρωί», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Πράγματι ήταν σε κατάσταση οργής, θυμού, εκτός εαυτού, εκτός λογικής, έχασε την ψυχραιμία του και έκανε, διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Τον καταδικάζουμε απερίφραστα, με αποτροπιασμό και απέχθεια. [...] Ούτε και εκείνος ήθελε να της κάνει κακό. Έχει μετανιώσει και σκέφτεται και τα παιδιά του».