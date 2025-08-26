Βόλος: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος

Μισή ώρα κράτησε η απολογία του 40χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, στον ανακριτή. Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο φέρεται να εξέφραζε τη μεταμέλειά του για τη δολοφονία της συζύγου του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να μην αποδέχθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο - Intimenews

Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν είχε χτυπήσει ποτέ τη σύζυγό του. Δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση και σκότωσε την 36χρονη εν βρασμώ ψυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής», άρπαξε το αιχμηρό εργαλείο από το μπαλκόνι και εν βρασμώ ψυχής σκότωσε τη σύζυγό του.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή», φέρεται να υποστήριξε.

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε μετανιωμένος και να ζήτησε συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, ενώ φέρεται να είπε πως σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κρατητήριο.

Ο 40χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως σκότωσε τη σύζυγό του εν βρασμώ ψυχής - Intimenews

Επίσης φέρεται να διαψεύδει πληροφορίες ότι ήταν βίαιος και ότι εξανάγκαζε το θύμα σε ερωτικές συνευρέσεις για να μένει έγκυος και να μην τον εγκαταλείψει.

Κλείνοντας το υπόμνημα, φέρεται να ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Υποστήριξε ότι, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Βόλος: «Η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά»

Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με δηλώσεις της στο gegonota.news «η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Βόλος: «Κυνηγούσε τη μητέρα μου με το μαχαίρι»

Ένα από τα παιδιά της άτυχης 36χρονης περιέγραψε το πώς ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους, τυφλωμένος από τη ζήλεια και την οργή.

«Κατάλαβα ότι η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη» είπε το παιδί και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή, και, ενώ ήταν και οι δύο οι γονείς μου στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας που είναι δίπλα από το υπνοδωμάτιο μου και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι. Εκεί είχε μία κασετίνα με διάφορα εργαλεία ψησίματος. Πήρε ένα από αυτά, το οποίο ήταν μία μεγάλη λαβίδα που κατέληγε σε μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει την μητέρα μου».

Ο 40χρονος σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους

«Προσπάθησε να κλείσει την ξύλινη πόρτα της κουζίνας προκειμένου να μην καταφέρει ο πατέρας μου να μπει μέσα αλλά εκείνος κατάφερε να σπάσει την πόρτα. Η μητέρα μου άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας και ο πατέρας μου έτρεχε από πίσω της», συνέχισε.