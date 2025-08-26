Βόλος: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ζητά ο 40χρονος

Προφυλακίστηκε για τη δολοφονία της συζύγου του

Ελλαδα
Μισή ώρα κράτησε η απολογία του 40χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, στον ανακριτή. Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο φέρεται να εξέφραζε τη μεταμέλειά του για τη δολοφονία της συζύγου του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του. 

Βόλος: Ο 13χρονος γιος προσπάθησε να σώσει τη μητέρα του

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να μην αποδέχθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. 

Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν είχε χτυπήσει ποτέ τη σύζυγό του. Δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση και σκότωσε την 36χρονη εν βρασμώ ψυχής.  

Βόλος: Σημάδια προγενέστερης κακοποίησης στο σώμα της 36χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής», άρπαξε το αιχμηρό εργαλείο από το μπαλκόνι και εν βρασμώ ψυχής σκότωσε τη σύζυγό του. 

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή», φέρεται να υποστήριξε.

Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε μετανιωμένος και να ζήτησε συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, ενώ φέρεται να είπε πως σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κρατητήριο. 

Επίσης φέρεται να διαψεύδει πληροφορίες ότι ήταν βίαιος και ότι εξανάγκαζε το θύμα σε ερωτικές συνευρέσεις για να μένει έγκυος και να μην τον εγκαταλείψει. 

Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας

Κλείνοντας το υπόμνημα, φέρεται να ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Υποστήριξε ότι, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Βόλος: «Η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά»

Η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης τόνισε πως το θύμα είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της συμβίωσης με τον κατηγορούμενο.

Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει»

Σύμφωνα με δηλώσεις της στο gegonota.news «η Μαριόλια δολοφονείται για δεύτερη φορά με όσα ακούγονται από την πλευρά του δράστη και σπιλώνεται η μνήμη της με τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Βόλος: «Κυνηγούσε τη μητέρα μου με το μαχαίρι»

Ένα από τα παιδιά της άτυχης 36χρονης περιέγραψε το πώς ο πατέρας του σκότωσε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους, τυφλωμένος από τη ζήλεια και την οργή.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

«Κατάλαβα ότι η μητέρα μου ήταν πολύ φοβισμένη» είπε το παιδί και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή, και, ενώ ήταν και οι δύο οι γονείς μου στο σπίτι, ο πατέρας έτρεξε προς την πόρτα της κουζίνας που είναι δίπλα από το υπνοδωμάτιο μου και κατευθύνθηκε προς το μπαλκόνι. Εκεί είχε μία κασετίνα με διάφορα εργαλεία ψησίματος. Πήρε ένα από αυτά, το οποίο ήταν μία μεγάλη λαβίδα που κατέληγε σε μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει την μητέρα μου».

Βόλος: Συντετριμμένη η κόρη της 36χρονης Μαριόλα - «Θα τον εκδικηθώ»

«Προσπάθησε να κλείσει την ξύλινη πόρτα της κουζίνας προκειμένου να μην καταφέρει ο πατέρας μου να μπει μέσα αλλά εκείνος κατάφερε να σπάσει την πόρτα. Η μητέρα μου άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες της πολυκατοικίας και ο πατέρας μου έτρεχε από πίσω της», συνέχισε.

