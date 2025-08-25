Βόλος: Σημάδια προγενέστερης κακοποίησης στο σώμα της 36χρονης

Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη Μαριόλα που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.25 , 21:31 Γαλάτσι: Ληστής Πήδηξε Από Μπαλκόνι Για Να Γλιτώσει Από Τον Ιδιοκτήτη
25.08.25 , 21:13 Χαλκιδική: 2 χρόνια χωρίς απαντήσεις για τον θάνατο 16χρονης από σάντουιτς
25.08.25 , 20:57 Θρίλερ με σορό γυναίκας στο λιμάνι του Πειραιά: «Την πέρασα για σακούλα»
25.08.25 , 20:50 Μύκονος: Λύματα πλημμύρισαν δημοφιλή στους τουρίστες περιοχή!
25.08.25 , 20:43 Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
25.08.25 , 20:18 Τραμπ: Ο Πούτιν δεν θέλει να δει τον Ζελένσκι γιατί τον αντιπαθεί
25.08.25 , 20:14 Βόλος: Σημάδια προγενέστερης κακοποίησης στο σώμα της 36χρονης
25.08.25 , 19:44 Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Βαφτίζουν τον γιο τους στη Μύκονο
25.08.25 , 19:41 Κοριτσάκι περπατούσε με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι στην Κίνα!
25.08.25 , 19:35 Παξοί: Την Τρίτη η κηδεία της 4χρονης - Είναι η ημέρα των γενεθλίων της
25.08.25 , 18:46 Στέλα Πάσσαρη: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ρομαντική πρόταση γάμου της
25.08.25 , 18:34 Εντοπίστηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο το σαρκοφάγο παράσιτο screwworm
25.08.25 , 18:28 Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»
25.08.25 , 18:00 Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
25.08.25 , 17:57 Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το είδος καρκίνου με το οποίο «πάλεψε» γενναία
Στέλα Πάσσαρη: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ρομαντική πρόταση γάμου της
Μελίνα Νικολαΐδη: Η ανάρτηση για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Φαίη Σκορδά: Οι casual εμφανίσεις της από το ταξίδι στο Μπέβερλι Χιλς
Δανάη Μπάρκα: Ξεφάντωσε με τη Νόνη Δούνια σε εστιατόριο στη Σύρο
Οικογένεια Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του: «Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη»
Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Βάφτισαν τον γιο τους στο Πήλιο
Εντοπίστηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο το σαρκοφάγο παράσιτο screwworm
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο ολοκληρώθηκε και είναι αποκαλυπτική, καθώς προέκυψαν σημαντικά ευρήματα πέρα από τα δύο θανατηφόρα χτυπήματα. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Βόλος: «Μου είπε πως το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και εξαγριώθηκα»

Υπάρχουν αμυντικά τραύματα στα χέρια της που δείχνουν ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή της. Προσπάθησε να σωθεί από τη μανία του συζύγου της αλλά δε τα κατάφερε.

Τα τραύματα στο κορμί της 36χρονης από τον Βόλο

Υπάρχουν δύο βασικά τραύματα, το πρώτο στον λαιμό της και το δεύτερο που ήταν και το θανατηφόρο στο στήθος της και συγκεκριμένα στην καρδιά. Ήταν τα δυο τραύματα που προκάλεσε με το εργαλείο ψησίματος.

Βόλος: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 36χρονης μητέρας

Όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, διαπιστώθηκε ότι το σώμα της φέρει και άλλες κακώσεις πιθανών κάποιες σε προγενέστερο χρόνο που υποδηλώνουν ότι η άτυχη μητέρα τεσσάρων παιδιών έχει πέσει και κατά το παρελθόν θύμα κακοποίησης. Κάτι πάντως που υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Ότι δηλαδή τη χτυπούσε και την απειλούσε προκειμένου να μην τον χωρίσει, και ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε υπό τον φόβο ότι μπορεί να της κάνει κακό αλλά δεν πήγε να τον καταγγείλει, γιατί ένιωθε αδύναμη με τέσσερα παιδιά που υπεραγαπούσε και φρόντιζε καθημερινά. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΟΛΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top