Βόλος: Σημάδια προγενέστερης κακοποίησης στο σώμα της 36χρονης

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε στον Βόλο ολοκληρώθηκε και είναι αποκαλυπτική, καθώς προέκυψαν σημαντικά ευρήματα πέρα από τα δύο θανατηφόρα χτυπήματα. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Υπάρχουν αμυντικά τραύματα στα χέρια της που δείχνουν ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή της. Προσπάθησε να σωθεί από τη μανία του συζύγου της αλλά δε τα κατάφερε.

Υπάρχουν δύο βασικά τραύματα, το πρώτο στον λαιμό της και το δεύτερο που ήταν και το θανατηφόρο στο στήθος της και συγκεκριμένα στην καρδιά. Ήταν τα δυο τραύματα που προκάλεσε με το εργαλείο ψησίματος.

Όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική, διαπιστώθηκε ότι το σώμα της φέρει και άλλες κακώσεις πιθανών κάποιες σε προγενέστερο χρόνο που υποδηλώνουν ότι η άτυχη μητέρα τεσσάρων παιδιών έχει πέσει και κατά το παρελθόν θύμα κακοποίησης. Κάτι πάντως που υποστηρίζουν οι συγγενείς της. Ότι δηλαδή τη χτυπούσε και την απειλούσε προκειμένου να μην τον χωρίσει, και ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε υπό τον φόβο ότι μπορεί να της κάνει κακό αλλά δεν πήγε να τον καταγγείλει, γιατί ένιωθε αδύναμη με τέσσερα παιδιά που υπεραγαπούσε και φρόντιζε καθημερινά.



