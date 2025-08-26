Γυναικοκτονία Βόλος: «Είχε κάνει τουλάχιστον 20 φορές τερματισμό κύησης»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για όσα τραγικά βίωνε η άτυχη 36χρονη γυναίκα στον Βόλο μέσα στο σπίτι της, από τον ίδιο της άνδρα, πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του.

Η αδερφή της δολοφονημένης γυναίκας προχώρησε σε αποκαλύψεις - σοκ, αφού - όπως λέει - η 36χρονη είχε κάνει 20 εκτρώσεις, αφού έμενε έγκυος όταν ο άνδρας της τη βίαζε για να την αναγκάζει να μένει κοντά του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από κοντά του, αλλά εκείνος την έβρισκε και τη γυρνούσε πίσω.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει τη ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει. Ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις. 20 φορές και αυτό δείχνει πως ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του.

Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: “κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις”» λέει η αδερφή της Μαριόλα στο Live News.