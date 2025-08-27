Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»

«Η θεία έχει καταθέσει αίτηση για να αναλάβει τα παιδιά»

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Η Αντωνία Μπαλλούς, δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης από τον Βόλο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2025)
Με τη στυγερή γυναικοκτονία στον Βόλο να συγκλονίζει το πανελλήνιο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR και τον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε η Αντωνία Μπαλλούς, δικηγόρος της οικογένειας του 36χρονου θύματος. 

«Αυτό είναι το πιο πρωτεύον μέλημά μας, η επιμέλεια των παιδιών, των ανήλικων, αλλά και πού θα πάει και η μεγάλη για να είναι όλοι μαζί. Η θεία έχει καταθέσει αίτηση για να αναλάβει, η μεσαία δηλαδή, η αδελφή της αδικοχαμένης Μαριόλας», είπε η κ. Μπαλλούς για το ζήτημα της επιμέλειας των παιδιών του ζευγαριού. 

Στο star η δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρχε συστηματική κακοποίηση από τον 40χρονο τόσο προς τη σύζυγό του, όσο και προς τα παιδιά τους, η δικηγόρος δήλωσε στο STAR: «Για τα παιδιά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Για την αδικοχαμένη Μαριόλα σίγουρα. Είναι ένας άνθρωπος βαριά παραβατικός και κακοποιητικός». 

Τέλος, όσον αφορά την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα ζητήσει ο δράστης και τον ισχυρισμό ότι το έγκλημα το διέπραξε σε ψυχικό βρασμό, η κ. Αντωνία Μπαλλούς εμφανίζεται κάθετη. 

«Τα στοιχεία της δικογραφίας κάθε άλλο από αυτόν τον ισχυρισμό δείχνουν. Το ότι την καταδίωκε μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα, παρουσία των παιδιών, ότι έκανε απέλπιδες προσπάθειες να ξεφύγει και την πρόλαβε, στην είσοδο της πολυκατοικίας, έχοντας διανύσει δύο ορόφους στις σκάλες και την κυνηγούσε και της κατάφερε τέτοια θανατηφόρα χτυπήματα, δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Άρα αυτό τι δείχνει; Δείχνει προμελέτη, δείχνει αποφασιστικότητα να τη σκοτώσει. Αυτό δείχνει έναν δράστη που ενεργούσε με πλήρη συνείδηση και που ήθελε να επιφέρει τον θάνατο του θύματός του». 

