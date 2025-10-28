Δολοφονία Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος δράστης

Το ερχόμενο Σάββατο 1η Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου συγγενή του σε πανυγήρι στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Νωρίτερα σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο νεαρός δράστης πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς, υπό τον φόβο «βεντέτας».

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογία δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι «συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του».

Στο μεταξύ, το όπλο του εγκλήματος, βρέθηκε. Ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι πιστόλι, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το όπλο εντοπίστηκε στο Ελαφονήσι, το οποίο απέχει τουλάχιστον τέσσερις ώρες με τα πόδια από το χωριό που έγινε το αιματοβαμμένο γλέντι.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής (26/10), στην Γιορτή Κάστανου στο χωριό Έλος Κισσάμου.

Πάνω στο γλέντι, την ώρα που ο 52χρονος χόρευε, ο 23χρονος δράστης έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα, όμως ο 52χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.