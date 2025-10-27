28η Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι αλλαγές δρομολογίων και τι ισχύει για Μετρό, Τραμ, λεωφορεία

Τροποποιήσεις θα γίνουν την 28η Οκτωβρίου  στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πρωτεύουσας  λόγω των μαθητικών παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο.

Ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν αλλαγές που θα ισχύσουν από το πρωί της Τρίτης, σε λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και μετρό.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Γραμμή 060: Διακοπή κυκλοφορίας από τις 10:00 έως τη λήξη της παρέλασης.

Γραμμή Χ95 (Αεροδρόμιο – Σύνταγμα): Θα τερματίζει προσωρινά στον σταθμό Μετρό Κατεχάκη.

Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών: Όλα τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται με ειδικό πρόγραμμα.

28η Οκτωβρίου: Αλλαγές στο τραμ

Κέντρο Αθήνας: Τα δρομολόγια του τραμ προς Σύνταγμα θα τερματίζουν στη στάση Φιξ από τις 8:00 έως τη λήξη της παρέλασης.

Πειραιάς: Η Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 9:00.

Διακοπές δρομολογίων αναμένονται και σε τμήματα του κέντρου Πειραιά.

 

Αλλαγές στο Μετρό

Θα παραμείνει κλειστός o σταθμός Σύνταγμα του μετρό από τις 8:00 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Αποκατάσταση  κυκλοφορίας θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Τροποποιήσεις δρομολογίων ανά δήμο

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι αλλαγές ανά περιοχή έχουν ως εξής:

Ηλιούπολη: Γραμμή 237 μεταξύ 7:00-13:45

Ν. Ηράκλειο: Γραμμή 642 μεταξύ 8:00-14:00

Μεταμόρφωση: Γραμμή Β9 μεταξύ 8:00-14:30

Ίλιον: Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9:00-13:00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Γραμμή 859 μεταξύ 9:00-13:00

Κορυδαλλός: Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9:00 έως τις 14:00

Αγία Βαρβάρα: Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9:00-14:00

Πεντέλη-Μελίσσια: Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9:30-13:00

Φιλοθέη-Ψυχικό: Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10:00-13:00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη: Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10:00-13:00

Αχαρνές: Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10:00 έως τις 14:00

Πέραμα: Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10:00-14:00

Σπάτα-Αρτέμιδα: Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία: Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος: Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10:30-13:30

Πεύκη: Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12:00-13:30

Αιγάλεω: Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 
 

