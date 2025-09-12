24ωρο Μετρό, Τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια

Οι συχνότητες διέλευσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 11:59 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
12.09.25 , 11:42 Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Δε μιλάμε πια»
12.09.25 , 11:33 VW Amarok: Εκπτώσεις μέχρι 3000 ευρώ
12.09.25 , 11:30 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή στιγμή με τα παιδιά της πριν το σχολείο
12.09.25 , 11:27 24ωρο Μετρό, Τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο - Τα δρομολόγια
12.09.25 , 11:25 Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
12.09.25 , 11:20 Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
12.09.25 , 10:40 Τροχαίο Πάτρα: Επί ένα χιλιόμετρο η 73χρονη οδηγούσε ανάποδα
12.09.25 , 10:32 Ρέμος - Μπόσνιακ: Επιστροφή στο σχολείο για την κούκλα κόρη τους
12.09.25 , 10:32 Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
12.09.25 , 10:22 Χειλάκης – Μαξίμου: Το love story του ζευγαριού που μετρά 19 χρόνια γάμου
12.09.25 , 10:20 Quiz: Μπορείς να μαντέψεις τις ηλικίες των επωνύμων;
12.09.25 , 10:05 Επίδομα 150 ευρώ για σχολικά είδη: Ποιοι το δικαιούνται
12.09.25 , 09:59 Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;
12.09.25 , 09:58 «Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Αλλάζουν όλα από 1η Οκτωβρίου
Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του
Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!
«Αγριεύει» ο καιρός: Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δήμητρα Κούτρα)
Το Σάββατο 5 Ιουλίου, το μετρό είχε λειτουργήσει πιλοτικά όλο το 24ωρο, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό / Βίντεο αρχείου Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων κάθε Σάββατο.

Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7), καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

ΜΜΜ: Τα δρομολόγια μετρό και τραμ το Σάββατο

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00:

  • 22:00–00:20 → κάθε 10’50’’
  • 00:20–02:00 → κάθε 15’
  • 02:00–05:30 → κάθε 15’
  • 05:30–07:00 → κάθε 12’30’’
  • 07:00–10:00 → κάθε 10’50’’

24ωρη λειτουργία μετρό το Σάββατο - Δρομολόγια

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 (Μετρό) – Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Αεροδρόμιο

  • 22:00–00:20 → 9’ / 36’
  • 00:20–02:00 → 15’
  • 02:00–05:30 → 15’’
  • 05:30–07:00 → 10’ / 36’
  • 07:00–10:00 → 9’ / 36’

Μετρό Σάββατο: Τα δρομολόγια για 24ωρη λειτουργία

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

  • 22:00–00:30 → κάθε 15’
  • 00:30–01:40 → κάθε 25’
  • 01:40–05:30 → κάθε 25’

  • 05:30–10:00 → κάθε 12’

Τραμ: Tα δρομολόγια το Σάββατο

ΜΜΜ: Ποια λεωφορεία θα λειτουργούν 24 ώρες τα Σάββατα

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 11 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

  • 550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
  • 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
  • 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
  • 049 Πειραιάς – Ομόνοια
  • Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
  • 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

  • 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς – Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
 |
ΤΡΑΜ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 |
ΟΑΣΑ
 |
24ΩΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top