Παπαργυρόπουλος: «Νόμιζαν ότι κρατούσα όπλο, τους έριξα πέντε φάσκελα»

Τι είπε ο πρώην επιχειρηματίας για την έξωση από τη βίλα του στη Γλυφάδα

Ελλαδα
Τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα έξω από τη βίλα του στη Γλυφάδα, την οποία έχασε σε πλειστηριασμό, περιέγραψε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξέφρασε την αγανάκτησή του και αναφέρθηκε στους χιλιάδες Έλληνες, που βρίσκονται στην ίδια θέση με εκείνον, χάνοντας την περιουσία τους για χρέη. 

Παπαργυρόπουλος για έξωση: «Δε θέλω να μπλέξουν τα παιδιά μου»

Ο κ. Παπαργυρόπουλος παραδέχθηκε πως προσπάθησε να εμποδίσει τους δικαστικούς κλητήρες να αλλάξουν τις κλειδαριές στη βίλα, όπου συνέχιζε να μένει τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται δικαστήρια, ώστε ο ίδιος να μπορέσει να βρει έναν τρόπο για να τη σώσει. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, διεκδικεί και το κατάστημά του στο Κολωνάκι, το οποίο επίσης έχει χαθεί σε πλειστηριασμό. 

Αργύρης Παπαργυρόπουλος

Στην προσπάθειά του λοιπόν να μην προχωρήσει η έξωση, ο πρώην επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι προσποιήθηκε ότι κρατούσε όπλο και τους είπε «πίσω και σας έφαγα». 

Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»

Στην πραγματικότητα όμως δεν κρατούσε όπλο, ούτε βρέθηκε όπλο στη βίλα, καταγγέλλοντας ότι οι αστυνομικοί τον κατηγόρησαν λανθασμένα για οπλοκατοχή. 

«Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά μου και η σύντροφός μου μέσα. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και μόλις είδα ότι ορμάνε, ήμουν στον πάνω όροφο και έφτιαχνα φραπέ, τους είπα “πίσω”, πετώντας τον καφέ. Κατεβαίνω στην κυρία είσοδο και τηλεφώνησα εγώ στην αστυνομία. Άνοιξα την πόρτα με το χέρι μου από πίσω από την πλάτη μου, σαν να κρατάω όπλο και τους είπα “κάντε πίσω, γιατί σας έφαγα”. Όταν έγινε αυτό, τηλεφώνησαν στην αστυνομία και είπαν ότι οπλοφορώ και μαζεύτηκε μετά η αστυνομία. Δεν είχα τίποτα πάνω μου. Ήμουν ψύχραιμος. Φτάνω στην εξώπορτα, βλέπω τι γίνεται και σε κάποια στιγμή ήρθε ο διοικητής και μου λέει “Αργύρη, το όπλο!”. Τους έδωσα πέντε φάσκελα και τους λέω “πάρτε τα ρε”. Έψαξαν όλο το σπίτι», ανέφερε, μιλώντας στο Πρωινό. 

Στο νοσοκομείο ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος- «Πήγα στον άλλο κόσμο και γύρισα»

Ο κ. Παπαργυρόπουλος επανέλαβε ότι άδικα του πήραν το σπίτι του και το μαγαζί του στο Κολωνάκι και πώς ο ίδιος μαζί με τον δικηγόρο του συνεχίζουν τις προσπάθειες για να τα πάρουν πίσω. 

«Είμαστε 400 με 500 χιλιάδες πολίτες που πάσχουμε από την ίδια δουλειά. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους και μαζί μου. Διεκδικώ πράγματα και θέλω και το μαγαζί μου στο Κολωνάκι πίσω. Μου τα πήραν άδικα. Δε με άφησαν γιατί είμαι όμορφος! Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα δικαστήριο. Δεν τους έφταναν αυτά που μου πήραν, ήθελαν κι άλλα να μου πάρουν», είπε. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΕΞΩΣΗ
 |
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
