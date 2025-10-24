Παπαργυρόπουλος για έξωση: «Δε θέλω να μπλέξουν τα παιδιά μου»

Όσα είπε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την έξωση από το σπίτι του στη Γλυφάδα / Βίντεο Alpha

Για την έξωση από το σπίτι του στη Γλυφάδα μίλησε ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος. «Δε θέλω να με λυπηθεί κανείς. Έπαιξα και έχασα», δήλωσε.

Το πρωί της Πέμπτης που ήρθε ο δικαστικός κλητήρας, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος αιφνιδιάστηκε. Είχε δικάσιμο μόλις δύο μέρες πριν και περίμενε, όπως είπε, την απόφαση, αφού ο δικηγόρος του τον είχε διαβεβαιώσει πως δεν είχε βγει ακόμη. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

«Ήρθε το πρωί ο κλητήρας, σε λιγάκι ήρθε και η αστυνομία απ’ έξω, μπλόκαρε το στενό. Να, όπως με βλέπεις, έφυγα. Ήμουν μέσα στο σπίτι. Χτύπησαν την πόρτα, μου λέει η κλητήρας, “άνοιξε”. Άνοιξαν και μπήκαν μέσα, άλλαξαν κλειδαριές. Τους λέω “παιδιά, κάνετε πίσω και φέρτε την αστυνομία”. Πήρα κι εγώ την αστυνομία, πήρα και τον δικηγόρο μου, δε βρήκαμε άκρη», περιέγραψε ο ίδιος στην εκπομπή Happy Day.

Όπως εξήγησε, προσπάθησε να κερδίσει λίγο χρόνο, όμως μάταια: «Πήρα και τον ιδιοκτήτη. Του λέω: “ό,τι έγινε, έγινε. Έχεις τα δίκαιά σου. Θέλω δυο μήνες, ένα μήνα περιθώριο να φύγω σαν άνθρωπος από μέσα μου”. Μου λέει “δεν σου δίνω τίποτα”».

Παπαργυρόπουλος: «Τα μαγαζιά στο Κολωνάκι μου τα πήρε η τράπεζα και τα έδωσε σε fund»

Το σπίτι που έχασε δεν ήταν το μόνο. Ο κύριος Παπαργυρόπουλος είχε στο παρελθόν δικά του μαγαζιά στο Κολωνάκι. «Τα μαγαζιά στο Κολωνάκι μου τα πήρε η τράπεζα. Μετά η τράπεζα το δάνειό μου το έδεσε σε fund», περιέγραψε.

«Αυτό το σπίτι το χάσαμε πριν από περίπου έναν χρόνο. Είχα κάνει κάποια ένδικα μέσα, τα οποία φαίνεται ότι στην πορεία χαθήκανε. Περίμενα τουλάχιστον ένα χαρτί από την Εισαγγελία, να μου πουν “κύριε, αύριο ερχόμαστε να σε βγάλουμε”. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω έτσι. Περάσανε πολλά από το μυαλό μου… Τέλος πάντων, κράτησα την ψυχραιμία μου».

«Είχα πάρει ένα δάνειο. Το δάνειο διπλασιάστηκε. Μου πήραν εκεί πάνω δύο μαγαζιά στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια το σπίτι όπως ήταν, το πουλήσανε σε fund. Μπορεί το σπίτι να το πουλήσανε και 200 και 300 χιλιάρικα, αλλά στον πλειστηριασμό αγοράστηκε για 7,5 εκατομμύρια. Εγώ δεν είχα πάρει πολλά λεφτά από την τράπεζα, 1 εκατομμύριο είχα πάρει. Αυτά, λοιπόν, έχουν πάρει μέχρι τώρα 7,5 εκατομμύρια, συν αυτό στο Κολωνάκι, που πήρε η τράπεζα, το οποίο θα κάνει και 5 και 6 εκατομμύρια και 7, δεν ξέρω. Δηλαδή πήραν 14 και ακόμα χρωστάω, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι μια αδικία».

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος σήμερα είναι 82 ετών. Όπως υποστήριξε ζει με μια μικρή σύνταξη: «Μου βγάλανε μια συνταξούλα. Γιατί χρωστούσα και στο δημόσιο και είμαι ένα παιδί που δουλεύω από 12 χρονών. 13 χρονών είχα ένσημα».

Παπαργυρόπουλος: «Δε θέλω να μπλέξω τα παιδιά μου. Δε θέλω να με λυπηθεί κανείς. Έπαιξα και έχασα»

Αναφερόμενος στα παιδιά του, ο κ. Παπαργυρόπουλος είπε ότι δε θέλει να μπλεχτούν με δικά του λάθη. Θέλει να παραμείνει αξιοπρεπής και να συνεχίσει τη ζωή του με τα λίγα.

«Τα παιδιά μου λείπουν. Τώρα με πήρε ο ένας ο γιος μου, το έμαθε. Ο άλλος είναι στο εξωτερικό, δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα. Ε, τι να πούνε τα παιδιά; Δε θέλω να μπλέξω εγώ τα παιδιά μου τώρα σε τέτοιες υποθέσεις, στις χαζομάρες τις δικές μου».

«Κάτι δεν έκανα καλά και την πάτησα τώρα. Τι να κάνω τώρα; Τίποτα δεν έχω, αξιοπρεπής είμαι. Φίλους έχω... Θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ούτε μίζερος είμαι, στεναχωριέμαι μέσα μου, δεν είμαι αναίσθητος, δε χαίρομαι. Αλλά δε θέλω να με πάρει και η κάτω βόλτα», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Τον άνθρωπο δεν τον φτιάχνει ούτε το καλό σπίτι, ούτε τα πολλά λεφτά. Είναι η αξιοπρέπεια. Χαίρομαι γιατί μια ζωή ήμουν στην περιπέτεια. Και τώρα αυτό που γίνεται, ζωή μου δίνει να σου πω. Παλεύω ακόμα για κάτι...».