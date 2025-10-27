Καταγγελία: Απέκλεισαν μαθητή με αυτισμό από τη σημαία της 28ης Οκτωβρίου

Οι γονείς κατέθεσαν αναφορά στην Πρωτοβάθμια - Η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Στέρησαν τη σημαία από παιδί στο φάσμα του αυτισμού / MEGA
Αντιδράσεις προκαλεί η είδηση ότι μαθητής στο φάσμα του αυτισμού αποκλείστηκε από την κλήρωση για τους σημαιοφόρους στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπως καταγγέλλουν οι γονείς του. 

Ειδικότερα, σε σχολείο της Αττικής, αριστούχος μαθητής της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού αναδείχθηκε σημαιοφόρος, μέσω κλήρωσης, ενώ λίγο μετά ενημερώθηκε πως η κλήρωση θα γίνει εκ νέου λόγω... λάθους. 

Ειδικότερα, το λάθος - όπως λέει ο διευθυντής του σχολείου - προκλήθηκε από το MySchool, το σύστημα που βγάζει τους μέσους όρους των μαθητών. 

Τι ακριβώς συνέβη 

Στις 15 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο η κλήρωση για την επιλογή του σημαιοφόρου παρουσία του Διευθυντή, της δασκάλας και της γυμνάστριας της τάξης. Οι μαθητές με τις υψηλότερες βαθμολογίες ήταν 14. Κάθε μαθητής έλαβε ένα χαρτάκι με το όνομά του και το τοποθέτησε στην κληρωτίδα. Η διαδικασία διεξήχθη και ανακοινώθηκε πως ο εν λόγω μαθητής θα είναι σημαιοφόρος. 

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο το παιδί, κλήθηκε μόνο του στο γραφείο του Διευθυντή. Εκεί του ανακοινώθηκε ότι η αρχική κλήρωση είχε γίνει “λανθασμένα” και ότι θα επαναλαμβανόταν. Κατά τη δεύτερη διαδικασία, το όνομά του δεν συμπεριλήφθηκε στα χαρτάκια — τα οποία αυτή τη φορά ήταν δεκατρία αντί για δεκατέσσερα.  

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας

Σύμφωνα με τους γονείς του, το παιδί απογοητεύτηκε και στενοχωρήθηκε με όσα συνέβησαν. Η οικογένεια κατέθεσε επίσημη αναφορά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να υπάρξουν σαφείς οδηγίες, ώστε να αποτραπούν παρόμοιοι αποκλεισμοί στο μέλλον.

Ανακοίνωση ΕΣΑμεΑ: «Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο είναι διαρκής» 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση επιβεβαίωσης των γεγονότων.

Ψυχολόγος αποκαλύπτει τα σημάδια αυτισμού σε ενήλικες

«Την πλήρη διαλεύκανση και διερεύνηση τυχόν ευθυνών, αν πράγματι αποκλείστηκε μαθητής με αυτισμό, λόγω της αναπηρίας του, από κλήρωση ώστε να είναι σημαιοφόρος ή παραστάτης του σχολείου του, ζητά η ΕΣΑμεΑ, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναφορά που έχουν καταθέσει οι γονείς του μαθητή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, σύμφωνα με δηλώσεις τους σε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο μαθητής είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε εκ νέου, ώστε να αποκλειστεί, ενώ και το αποτέλεσμα του αποκλεισμού και της διάκρισης ανακοινώθηκε στον μαθητή με τον πλέον αντιπαιδαγωγικό και απαράδεκτο τρόπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονιών του.

Οι μαθητές με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στα σχολεία τους: νομοθεσία που αλλάζει κάθε χρόνο, κενά σε εκπαιδευτικούς, ΕΒΠ, σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ανύπαρκτα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, ακατάλληλα και μη προσβάσιμα κτίρια, μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, γραφειοκρατία.

Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα σέβεται και θα μορφώνει όλους τους μαθητές δίχως αποκλεισμούς είναι συνεχής και αδιάκοπος.

Ταυτόχρονα η ΕΣΑμεΑ ζητά να γίνει σεβαστή από τα ΜΜΕ η απόφαση των γονέων να διατηρηθεί η ανωνυμία της οικογένειας, προκειμένου να προστατευθούν τόσο η ιδιωτικότητα όσο και η ψυχική υγεία του παιδιού».

