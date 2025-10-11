Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας

Γονείς από την Πάτρα εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιος τους με αυτισμό σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.
Σύμφωνα με το Tempo24.news, χθες το απόγευμα γύρω στις 18:00 ο πατέρας του 17χρονου τον μετέφερε σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό για να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.
Μετά το τέλος του προγράμματος, οι υπεύθυνοι του κέντρου κάλεσαν τους γονείς να πάνε να παραλάβουν το παιδί, όμως εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμα και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας το παιδί σε κίνδυνο.
Η ζωή με αυτισμό: Η ιστορία του 23χρονου Γιώργου, φοιτητή στο ΑΠΘ
Τελικά το παιδί το παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00 το βράδυ για να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του.
Οι γονείς αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να συλληφθούν.