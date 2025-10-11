Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου

Χρονιά αλλαγών το 2025 για τον παλαίμαχο πια μπασκετμπολίστα

11.10.25 , 15:47 Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου
Η χρονιά των μεγάλων αλλαγών για τον Ιωάννη Παπαπέτρου ήταν το 2025, καθώς ο ίδιος αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ, αλλά και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με τη σύντροφό του.

Τέλος το μπάσκετ για τον Ιωάννη Παπαπέτρου

Το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία μόλις 31 ετών, ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Ναυσικά Νικοδήμου.

Ο παλαίμαχος πλέον μπασκετμπολίστας, ο οποίος έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κατακτώντας την Euroleague το 2023, παντρεύτηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News η σύζυγος του Ιωάννη Παπαπέτρου έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη διοίκηση επιχειρήσεων και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. 

Το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναδημοσίευσε βίντεο που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι του γάμου στα social media. 

Δες φωτογραφίες από τον γάμο:

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά Νικοδήμου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
