Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες ώρες περνά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Τη δυσάρεστη αυτή είδηση την έκανε ο ίδιος γνωστής μέσα από μια ανάρτησή του στα social media, που την αποχαιρέτησε με λόγια τρυφερά.

Ο κ. Κυρανάκης ανέβασε μια σειρά φωτογραφίες του με τη μητέρα του στο Instagram κι έγραψε:

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό.

Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ό,τι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.

Θα σε αγαπώ για πάντα».

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Τι είχε πει σε συνέντευξή του για τη μητέρα του και τα παιδικά του χρόνια

Σε παλιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno, ο κ. Κυρανάκης είχε αναφερθεί στα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο καρπός ενός καλοκαιρινού έρωτα και ότι μεγάλωσε σε μια μονογονεϊκή οικογένεια.

Τότε είχε χαρακτηρίσει τη μητέρα του «ηρωίδα της ζωής» και είχε εξομολογηθεί ότι είχε συναντήσει τον πατέρα του μόλις τέσσερις φορές.

«Τελείωσα τη Νομική Αθηνών. Σχολείο πήγα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γεννήθηκα στο Λουξεμβούργο, έζησα στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Η ζωή μου ήταν μέσα σε ένα αεροπλάνο. Η μητέρα μου ήταν διοικητική υπάλληλος στο Ευρωκοινοβούλιο, οπότε έπρεπε να μετακινείται διαρκώς. Μία από τις συνέπειες αυτού είναι ότι ποτέ μέχρι τώρα, στα 38 μου χρόνια, δεν έχω στεριώσει σε ένα σπίτι. Είχαμε πάρα πολλές μετακινήσεις απ' όταν ήμουν μικρός, και είναι μια συνήθεια την οποία έχω κρατήσει και τώρα που μεγάλωσα, κάτι για το οποίο με βρίζει και η γυναίκα μου εντόνως», περιέγραψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τα παιδικά του χρόνια.

«Στη Β΄ Δημοτικού ήρθα από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο στις Βρυξέλλες, η μισή μου τάξη ήταν παιδιά χωρισμένων γονιών και εγώ είμαι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, έχω μεγαλώσει μόνο με τη μητέρα μου. Αυτό ήταν κάτι αρκετά φυσιολογικό στις Βρυξέλλες, αλλά, όταν ήρθα στην Αθήνα, ήταν κάτι εντελώς ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα. Εκείνη την περίοδο αναγκαζόμουν να τα λέω κάπως διαφορετικά τα πράγματα, να με προστατεύει η μητέρα μου και εγώ εκείνη. Υπήρχαν πολλά στερεότυπα. Στην πορεία όλο αυτό άλλαξε», σημείωσε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών μίλησε και για τη σχέση του με τον πατέρα του. «Τον πατέρα μου τον έχω δει 4 φορές σε όλη μου τη ζωή. Ανά περιόδους είχα επιδιώξει να έχω περισσότερες σχέσεις μαζί του. Είναι ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος, δεν βλέπει και τηλεόραση, οπότε νιώθω και την ασφάλεια να τα πω. Είναι Έλληνας. Είναι ελεύθερο πνεύμα, εγώ είμαι ένα παιδί, ένα προϊόν ενός καλοκαιρινού έρωτα. Ήταν συνειδητή επιλογή και των δύο γονιών μου και ευχαριστώ τη μητέρα μου που πήρε πάνω της όλο το βάρος να με μεγαλώσει μόνη της. Δεν του κρατάω, όμως, κακία, γιατί αυτός είναι ως χαρακτήρας, είναι επιλογή του, θέλει να είναι μόνος του. Ούτε έφτιαξε ποτέ τη ζωή του, να παντρευτεί π.χ. με μια άλλη γυναίκα. Παραμένει μόνος του», περιέγραψε.

«Όταν ήμουν 19-20 ετών, φοιτητής, πήρα ένα βράδυ το λεωφορείο και τον συνάντησα τυχαία. Είχαμε πολλά χρόνια να βρεθούμε, δυσκολευτήκαμε να αναγνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Του μίλησα, βγήκε δύσκολα η λέξη “μπαμπά”, αλλά την είπα. Είχαμε πει τότε ότι θα κρατήσουμε επαφή, αλλά δεν έγινε», πρόσθεσε.

Όσο για τη σχέση του με τη μητέρα του είχε πει:

«Η μητέρα μου είναι μια ηρωίδα της ζωής, παλεύει πάρα πολύ μόνη της. Είναι δύσκολη η σχέση μας. Μέσα στην πορεία μου, οι επαγγελματικές και πολιτικές μου επιλογές την επηρεάζουν, θέλει - δεν θέλει. Γενικά οι επιλογές ενός πολιτικού επηρεάζουν τους κοντινούς του ανθρώπους, πόσω μάλλον τους γονείς του. Κάθε τι που λέγεται ή γράφεται για εμένα, μια κριτική που θα δεχτώ, μια επιλογή που θα κάνω, μια ψήφος που θα έχω στο Κοινοβούλιο, μια απόφαση, όλα αυτά επηρεάζουν. Μπορεί στον δικό της κύκλο να δέχεται κριτική για κάποια πράγματα. Δεν είναι αντίθετη ιδεολογικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ανήκει σκληρά κομματικά στην παράταξη που ανήκω εγώ. Ακόμη και αν συμφωνεί με την ιδεολογική μου στάση, υπάρχει μια καθημερινότητα στην πολιτική, πράγματα που θα πεις σε μια εκπομπή, ή θα αποφασίσεις στη Βουλή, και θα την ενοχλήσουν ή δεν θα συμφωνήσει. Ή δεν θα συμφωνήσει ο κύκλος της, οι φίλες, το δικό της περιβάλλον. Θα διαβάσει ένα δημοσίευμα, μπορεί να είναι ψευδές, να λέει πράγματα συκοφαντικά για εσένα. Αυτό ενοχλεί τους δικούς του ανθρώπους. Ποιος θέλει να στεναχωρεί τη μητέρα του; Θέλω δημοσίως να την ευχαριστήσω, γιατί παρά τις διαφωνίες μας είναι πολύ υποστηρικτική».