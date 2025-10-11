ΠΑΟΚ: Αποκάλυψη από Θεσσαλονίκη για Νέα Τούμπα - 15.000 θέσεις ο Μυστακίδης

«η ΠΑΕ έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην εξέλιξη του project»

ΠΑΟΚ: Αποκάλυψη από Θεσσαλονίκη για Νέα Τούμπα
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η ΠΑΕ έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην εξέλιξη του project».

Μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κωνσταντινίδης εξήγησε ότι το μνημόνιο παραδόθηκε στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από τις 22 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, δεσμεύσεις και εγγυήσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών. Τόνισε επίσης ότι οι προβλέψεις του εγγράφου είναι οριστικές και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ή τροποποιήσεων.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
