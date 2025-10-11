Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Είχε άστρο, δε χρωστάει τίποτα»

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο, Δημήτρη σχολίασαν η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Η γνωστή influencer αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στον ρεπόρτερ που βρέθηκε έξω από το εκκλησάκι στη Μύκονο, μια αντίδραση η οποία στάθηκε αφορμή για σχολιασμό στην τηλεοπτική παρέα του Mega.

Επίσης, κάτι που συζητήθηκε μέσα στην εβδομάδα στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ότι ο πρώην σύντροφος της Ιωάννας και πατέρας του μικρού Πάρη, Δημήτρης Αλεξάνδρου, ενοχλήθηκε με την εικόνα της να κρατάει με τον ένα χέρι τη νέα της σχέση και με το άλλο να έχει αγκαλιά τον γιο τους.

«Την γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι είχε άστρο γιατί από το παιχνίδι πέρασαν πάρα πολλά κορίτσια, που σημαίνει ότι και στα social media θα μπορούσε να το έχει χτίσει μόνη της όλο αυτό. Δεν χρωστάει τίποτα γιατί η τηλεόραση την εκμεταλλεύτηκε, όπως εκμεταλλεύτηκε και η Ιωάννα την τηλεόραση», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το ότι ξεχώρισε όμως τόσο, δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτό ήταν δική της ικανότητα. Δεν μπορούμε να λέμε “εμείς σε κάναμε”. Συμφωνώ με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τις απόψεις της, δεν μπορείς να ορίσεις πότε η τηλεόραση θα ασχολείται μαζί σου. Όταν γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο η τηλεόραση θα ασχολείται μαζί σου», συμπλήρωσε για την Ιωάννα Τούνη η Σίσσυ Χρηστίδου.