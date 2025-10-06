Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»

Νονά στη Μύκονο έγινε το σαββατοκύριακο που πέρασε η Ιωάννα Τούνη. H διάσημη influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων για βαφτίσει το κοριτσάκι της φίλης της Ντόρις Ηλέκτρας Μιχαηλίδου. Νονές ήταν ακόμα δύο φίλες τους.

Στη βάφτιση, η Ιωάννα Τούνη συνοδευόταν από τον νέο της σύντροφο, Δημήτρη. Όπως θα δεις στα αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, η γνωστή Influencer έφτασε στην εκκλησία έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της Πάρη ενώ με το δεξί της χέρι κρατούσε το χέρι του αγαπημένου της.

Όταν ο ρεπόρτερ Νίκος Κουρούμαλος του MykonosΤv, πλησίασε για δηλώσεις, η Ιωάννα Τούνη αντέδρασε ευγενικά αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Φανερά ενοχλημένη με τις κάμερες είπε: «Όχι παιδιά τώρα, έχω βαφτίσει. Μην χαλάτε μια ωραία στιγμή. Περιμένουμε το transfer για να πάμε να συνεχίσουμε με το μωράκι».

Δες τι είπε στο MykonosTv:

Ο Δημήτρης, ο νέος της σύντροφος, είναι επιχειρηματίας και προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να μην προβάλλεται στα media.