Μοδα
5 fashion trends που θεωρούνται ξεπερασμένα το 2025
Η μόδα αλλάζει συνεχώς και μαζί της αλλάζουν και οι στιλιστικές επιλογές μας. Κάποια trends που λατρέψαμε τα τελευταία χρόνια, το 2025 θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα. Μην ανησυχείς όμως, γιατί η fashion κοινότητα έχει ήδη αναδείξει τις νέες τάσεις που παίρνουν τη θέση τους.

1.Neon αποχρώσεις ➝ Γήινα & neutral χρώματα

Τα υπερβολικά φλούο έχουν κουράσει. Στη θέση τους, οι γήινες παλέτες και τα neutral looks προσφέρουν κομψότητα και μια πιο διαχρονική αισθητική.

 

2. Y2K & low-rise jeans ➝ High-waist & relaxed γραμμές

Η νοσταλγία των 00s δίνει τη σκυτάλη σε παντελόνια με πιο ψηλή μέση, straight ή wide γραμμές που κολακεύουν κάθε σιλουέτα.

 

 

3. Skinny jeans ➝ Wide-leg & tailored denim

Τα skinny δεν θεωρούνται πια must-have. Αντίθετα, οι άνετες γραμμές σε denim, ακόμα και σε πιο ραφιναρισμένες εκδοχές, είναι το νέο go-to.

 

4. Micro bags ➝ Oversized & structured bags

Οι μικροσκοπικές τσάντες ήταν chic αλλά μη πρακτικές. Το 2025 οι μεγάλες, δομημένες τσάντες γίνονται το απόλυτο statement κομμάτι.

 

5. Chunky sneakers ➝ Minimal & sleek παπούτσια
Τα υπερβολικά ογκώδη sneakers δίνουν τη θέση τους σε πιο κομψές και διακριτικές σιλουέτες, από minimal trainers μέχρι κλασικά loafers και riding boots.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το 2025 λέμε ''Bye'' στις υπερβολές και επενδύουμε σε διαχρονικό στυλ, άνεση και ποιότητα. Η μόδα αποζητά κομμάτια που αντέχουν στον χρόνο και αναδεικνύουν την προσωπικότητά μας χωρίς φλύαρες λεπτομέρειες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FASHION TRENDS
 |
FASHION TIPS
