Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση που δέχθηκε η δήμαρχος της γερμανικής πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ από τη 17χρονη θετή της κόρη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γερμανικού Τύπου η 17χρονη βασάνιζε τη μητέρα της για ώρες.

Αρχικά είχε διαρρεύσει πως η 57χρονη είχε δεχθεί επίθεση από άγνωστους άνδρες, όμως η ίδια, αφού επέζησε από τα σοβαρά τραύματά της, αποκάλυψε την τρομακτική αλήθεια, πως δράστης ήταν η ίδια της η κόρη.

Η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματός της, πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

🚨 UPDATE: Iris Stalzer Stabbing Case – New Details from Herdecke



Following our last post on the 17-year-old adopted daughter's possible role (and the family's earlier knife incident), here's the latest from police and witnesses. This points to a family conflict, not outsiders.… https://t.co/gX1ssU88cL pic.twitter.com/jInUne98C4 — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Σύμφωνα με την Bild, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η κόρη της την κρατούσε φυλακισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους και τη βασάνιζε για ώρες.

Η δήμαρχος του Χέρντεκε που δέχθηκε επίθεση από τη θετή της κόρη

Όπως φέρεται να είπε, τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο και της έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα με ένα αποσμητικό κι έναν αναπτήρα.

SHOCKING FAMILY BETRAYAL: Adopted Daughter Accused of Stabbing New Mayor Mom 13 Times in Bloody Home Attack!



In a shocking turn, police in Herdecke now suspect the 17-year-old adopted daughter of stabbing her mother, the newly elected mayor Iris Stalzer, up to 13 times outside… https://t.co/2mcnpR3B7i pic.twitter.com/PbXEj0Y5kv — InfactoWeaver (@InfactoWeaver) October 7, 2025

Μετά από τις σοκαριστικές αυτές αποκαλύψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν την επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της δημάρχου, όπως επίσης και ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στη 17χρονη.

Η Ίρις Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της, μέσα σε μια λίμνη αίματος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η κόρη της.

Η 57χρονη δήμαρχος αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η 17χρονη θετή της κόρη τη βασάνιζε για ώρες - AP Images

Άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα κι άλλα στοιχεία από την περιοχή γύρω από την πολυθρόνα, ενώ και ο ευρύτερος χώρος του σπιτιού είχε καθαριστεί.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ακόμα άγνωστο, ωστόσο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε έντονος καβγάς ανάμεσα στη μητέρα και τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού.

Η 57χρονη δήμαρχος είχε δεχθεί 13 μαχαιριές - AP Images

Η αστυνομία συνέλαβε και τα δύο παιδιά, αλλά στη συνέχεια τα άφησε ελεύθερα, κατόπιν απόφασης της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά μόνο για βαριά σωματική βλάβη.