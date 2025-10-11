Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες

Της έκαψε τα μαλλιά, την κρατούσε φυλακισμένη στο υπόγειο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 13:46 Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
11.10.25 , 13:46 Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πεντάχρονο αγοράκι νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
11.10.25 , 13:41 Λιοσίων: Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα που βρέθηκε σε πεζοδρόμιο
11.10.25 , 13:36 5 fashion trends που θεωρούνται ξεπερασμένα το 2025
11.10.25 , 13:32 Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα
11.10.25 , 13:14 Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Είχε άστρο, δε χρωστάει τίποτα»
11.10.25 , 12:11 Δύσκολες ώρες για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη – Πέθανε η μητέρα του
11.10.25 , 12:02 Σου αρέσει το κοτόπουλο; Δες μερικές πρωτότυπες συνταγές
11.10.25 , 11:59 Αλ. Τσίπρας: «Η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει»
11.10.25 , 11:41 Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
11.10.25 , 11:25 Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
11.10.25 , 11:18 Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 47χρονος ζήτησε βοήθεια σε μίνι μάρκετ
11.10.25 , 11:00 Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
11.10.25 , 11:00 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
11.10.25 , 10:11 Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδί νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Δέσποινα Βανδή: Ρομαντικό ταξίδι για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της βασάνιζε τη δήμαρχο για ώρες
Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την επίθεση που δέχθηκε η δήμαρχος της γερμανικής πόλης Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ από τη 17χρονη θετή της κόρη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Γερμανικού Τύπου η 17χρονη βασάνιζε τη μητέρα της για ώρες. 

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γερμανίδα δήμαρχος - Η κόρη της η κύρια ύποπτη

Αρχικά είχε διαρρεύσει πως η 57χρονη είχε δεχθεί επίθεση από άγνωστους άνδρες, όμως η ίδια, αφού επέζησε από τα σοβαρά τραύματά της, αποκάλυψε την τρομακτική αλήθεια, πως δράστης ήταν η ίδια της η κόρη. 

Η Στάλτσερ έφερε 13 μαχαιριές στο πάνω μέρος του σώματός της, πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο. 

 

 

Σύμφωνα με την Bild, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η κόρη της την κρατούσε φυλακισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους και τη βασάνιζε για ώρες. 

Η δήμαρχος του Χέρντεκε που δέχθηκε επίθεση από τη θετή της κόρη

Η δήμαρχος του Χέρντεκε που δέχθηκε επίθεση από τη θετή της κόρη

Όπως φέρεται να είπε, τη μαχαίρωσε με δύο διαφορετικά μαχαίρια, τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο και της έκαψε τα μαλλιά και τα ρούχα με ένα αποσμητικό κι έναν αναπτήρα.

 

 

Μετά από τις σοκαριστικές αυτές αποκαλύψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα από τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν την επίθεση στο σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της δημάρχου, όπως επίσης και ρούχα με αίμα που πιστεύεται ότι ανήκουν στη 17χρονη. 

Η Ίρις Στάλτσερ είχε βρεθεί σε πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού της, μέσα σε μια λίμνη αίματος, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς κατάφερε να ξεφύγει από το υπόγειο που την κρατούσε η κόρη της. 

Η 57χρονη δήμαρχος αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η 17χρονη θετή της κόρη τη βασάνιζε για ώρες - AP Images

Η 57χρονη δήμαρχος αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως η 17χρονη θετή της κόρη τη βασάνιζε για ώρες - AP Images

Άνδρες της σήμανσης ανακάλυψαν στοιχεία που αποδεικνύουν προσπάθειες να αφαιρεθεί το αίμα κι άλλα στοιχεία από την περιοχή γύρω από την πολυθρόνα, ενώ και ο ευρύτερος χώρος του σπιτιού είχε καθαριστεί. 

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ακόμα άγνωστο, ωστόσο γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε έντονος καβγάς ανάμεσα στη μητέρα και τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, με αναφορές για ενδοοικογενειακή βία και χρήση μαχαιριού. 

Η 57χρονη δήμαρχος είχε δεχθεί 13 μαχαιριές - AP Images

Η 57χρονη δήμαρχος είχε δεχθεί 13 μαχαιριές - AP Images

Η αστυνομία συνέλαβε και τα δύο παιδιά, αλλά στη συνέχεια τα άφησε ελεύθερα, κατόπιν απόφασης της εισαγγελίας να μην ασκήσει δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά μόνο για βαριά σωματική βλάβη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top