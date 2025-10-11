Επιστρέφει από Δευτέρα ο Δακτύλιος – Ποια οχήματα εξαιρούνται

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας γεγονός που θα βοηθήσει και στο έντονο κυκλοφοριακό που παρατηρείται στην πόλη.

Οι περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου είναι:

Αλεξάνδρας

Ζαχάρωφ

Μεσογείων

Φειδιππίδου

Μιχαλακοπούλου

Σπ. Μερκούρη

Βρυάξιδος

Υμηττού

Ηλ. Ηλιού

Αμβρ. Φραντζή

Ανδρ. Συγγρού

Χαμοστέρνας

Πειραιώς

Ιερά Οδός

Κωνσταντινουπόλεως

Αχιλλέως

Πλατεία Καραϊσκάκη

Καρόλου

Μάρνη

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)

Λ. Αλεξάνδρας.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Όσον αφορά στην κυκλοφορία Ι.Χ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Δακτύλιος: Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλάσσονται από τον Δακτύλιο οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

