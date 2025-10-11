SEAT και CUPRA: Τι άλλαξε τις τελευταίες ώρες

Έρχεται και το νέο CUPRA Raval

Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.25, 15:27
SEAT και CUPRA: Τι άλλαξε τις τελευταίες ώρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το εποπτικό συμβούλιο της SEAT και της CUPRA, με πρόεδρο τον Thomas Schäfer (μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen AG και διευθύνων σύμβουλος της μάρκας Volkswagen), διόρισε επίσημα τον Markus Haupt ως μόνιμο διευθύνοντα σύμβουλο της SEAT και της CUPRA, με άμεση ισχύ. «Ο Haupt εκτελούσε χρέη προσωρινού CEO από την 1η Απριλίου. «Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διάφορες μάρκες και χώρες του Ομίλου Volkswagen,» δήλωσε ο Thomas Schäfer, Chair SEAT & CUPRA Supervisory Board.

«Η βαθιά του τεχνογνωσία στην παραγωγή, την εφοδιαστική και τον στρατηγικό σχεδιασμό τον καθιστά ιδανικό ηγέτη για να προωθήσει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της εταιρείας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της CUPRA. Έχοντας ηγηθεί με επιτυχία του μετασχηματισμού των εγκαταστάσεων της SEAT και της CUPRA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την οικογένεια Electric Urban Car, βρίσκεται σε άριστη θέση για να διαμορφώσει το μέλλον των μαρκών,» πρόσθεσε.

Ο Markus Haupt μόνιμος διευθύνοντας σύμβουλος της SEAT και της CUPRA.

Από το 2022, κατείχε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας στη SEAT και την CUPRA. Οδήγησε επένδυση ύψους 3 δισ. ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Ηγήθηκε του έργου Electric Urban Car family, που περιλαμβάνει 4 μοντέλα, 3 μάρκες και 2 εργοστάσια. Στόχος του έργου είναι να γίνει η ηλεκτροκίνηση στην πόλη πιο προσιτή. Το πρώτο μοντέλο, το CUPRA Raval, θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του 2026.Ο διορισμός Haupt γίνεται σε κρίσιμη καμπή για την εταιρεία, καθώς επιταχύνεται η στρατηγική εξηλεκτρισμού. Η εμπειρία του θεωρείται καθοριστική για τη μεταμόρφωση της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη της CUPRA.

